佳兆業錦恒財富產品第二期本息　已於周一兑付

由錦恒財富發行、佳兆業集團（1638）擔保的錦恒財富產品第二期，本息已於周一（20日）完成兑付。

《財聯》周二（21日）報道，據了解，錦恒財富產品於2021年11月初開始逾期，產品總本金及利息合計127.88億元（人民幣‧下同）。

根據佳兆業11月22日公布的《錦恒財富產品兑付方案》，針對投資人到期的本金，到期當月兑付10%，此後每3個月兑付10%；針對投資者的利息，本金到期前不付息，隨本金一起，本金到期的當月兑付10%，此後每3個月兑付10%。對於延期兑付的本金，按照一年期商業貸款基準利率4.35%向投資者支付延期利息。

佳兆業強調，每月20日集中兑付錦恒財富產品的本金、到期利息及延期利息。無論是當月1日到期，還是當月31日到期的本金、到期利息及延期利息，均於當月20日統一兑付。

此前，錦恒財富發行、佳兆業擔保的理財產品出現3億元的兑付逾期現象。

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