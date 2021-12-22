譚仔三哥明年3.14進駐日本！率先落戶吉祥寺　姐姐人工好過香港？

本地連鎖米線品牌譚仔國際（2217）於今年10月初上市，當時集團主席更預告計劃將於未來在世界不同地方設立分店，誓要衝出國際，其中包括日本市場。近日有日媒報道指，東利多（Toridoll）旗下「譚仔三哥」將會落實於明年3月14日正式登陸日本，三家分店將落戶於吉祥寺、新宿和惠比壽。

據日媒報道，譚仔三哥吉祥寺分店已開始招聘人手。根據招聘資料顯示，不接受高中生，但歡迎大學生、家庭主婦、中老年人等，無經驗人士可應徵，時薪介乎1,100至1,200日元（折合約75至82港元），晚上10時後有加班費，每小時加薪25%。分店營業時間為上午9時至晚上11時，上班時間可面議。

另外，譚仔三哥還會提供膳食津貼，全額交通費支付、明確的加薪制度及有薪假期等。

反觀香港譚仔姐姐人工，根據招聘網站Jooble，譚仔在最新的招聘中，以每月薪金16,500至20,000元招聘「侍應／廚房助理／洗碗」；至於譚仔三哥，最新亦以最高17,000元及17,500元招聘侍應和廚房／洗碗員，兩者均未計及新人獎金、勤工獎、醫療和交通津貼等。若計20,000元為譚仔/譚仔三哥最高月薪，其實已比全港每月工資中位數多，即高過全港一半打工仔，更比製造、零售、物業管理、保安等行業還要高。

查看網上資料，譚仔/譚仔三哥一般營業時間為上午10時至晚上10時，相對日本營業時間似乎要短1至2小時，以最高20,000元月薪來計，時薪大約60至65元。

譚仔國際這個香港流行飲食文化的品牌，由譚仔與三哥分家，到結束鬥爭，再獲日本飲食公司收購歸納為一家公司，可謂相當傳奇！翻查資料，譚仔國際上市文件中，提及到目標在2024年3月為期開設173間新店，其中包括25家日本店鋪。