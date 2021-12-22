馬士基購LF Logistic　定價36億美元　完成後貨倉總數增至549座

亞洲物流行業出現另一宗大型收購。A.P. 穆勒-馬士基（馬士基）宣布以36億美元的企業價值為基礎收購利豐旗下LF Logistics各實體的物流業務。上述交易的達成須經各監管部門批准，預計將於2022年完成。



LF Logistics為利豐與新加坡主權基金淡馬錫共同持有的業務（利豐及淡馬錫分別佔78.3%及21.7%的股權），為一家物流服務供應商，在亞洲提供合同物流服務及在全球提供貨運管理服務。 該業務在過去十年穩定地錄得雙位數增長，並在數字化物流和全渠道履約方面表現優異。

馬士基海運與物流業務首席執行官柯文勝指出，將迎來1萬名在以客為本的文化及良好的運營管理下培養出來的物流專才，對此深感興奮並熱切期待。通過收購LF Logistics，將為公司帶來覆蓋快速增長的亞太市場的廣泛倉儲網路，這些倉儲網路不僅有一流的運營和技術平台為基礎， 還可擴展至全球。

他又指出LF Logistics在為客戶執行卓越的全渠道戰略方面建立了良好的記錄，這將助力馬士基在物流網路中為客戶提供更優質的倉儲配送履約服務。

LF Logistic擁223個分發中心

據LF Logistic網頁指出，目前公司在全球擁有逾萬僱員，在亞洲區擁有223個分發中心。

馬士基完成收購後，其手上貨倉總數增至549座，總樓面面積為950萬平方米。今次交易按36億美元企業價值定價，相對於LF Logistic於2021年預測除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）的14.4倍作估值。

馬士基指出，2021年LF Logistic境內物流業務收入為10億美元，EBITDA為2.5億元，按年增加8.69%。

LF Logistic Facebook擷圖。

利豐與馬士基建長期戰略夥伴關係

同時雙方宣布建立長期戰略夥伴關係，將結合各自的資源及業務網路構建並提供全面整合的端到端全球供應鏈服務，攜手連接和簡化客戶的供應鏈。

此次戰略夥伴關係是利豐繼推出創新平台LFX之後，為繼續協助客戶駕馭數字化經濟所邁出的重要一步。 利豐透過LFX組建供應鏈聚焦數字化初創及投資業務，以及聯合普洛斯金融組建供應鏈金融數字平台業務。

作為戰略合作的一部分，利豐的母公司預期有望在交易完成後收購並繼續打造全球貨運管理（GFM）業務。在交易完成前，LF Logistics和馬士基仍是兩家獨立的公司。