P2P轉賬後先發現入錯賬號　金管局﹕轉款逾萬元要強制對名

你有無試過用P2P方式過數後，才發現入錯收款人既賬戶號碼？有關問題金管局亦有發現。因此周二（21日）向銀行發出的通知指出，要求銀行在明年底前就個人對個人（P2P）即時轉賬採取加強措施，若轉賬金額逾1萬元，P2P即時轉賬時須先核對收款人名稱，否則轉賬會被拒絕。

金管局指出轉數快服務推出後，提升P2P轉賬及跨行間轉賬效率，可是客戶不時發生錯誤，如輸入錯誤的收款人戶口號碼，導致轉賬出現錯誤。當發出轉賬指示後，付款人便難以阻止轉賬。

因此金管局要求銀行在明年12月底前，實施核對收款人名稱等措施。為平衡保障銀行客戶及運作效率，當局指出若轉賬額逾1萬元，須強制核對收款人名稱，若轉賬額是1萬元以下，則並非強制。

在確認轉賬前，銀行應在當眼位置顯示提醒字句，如「轉款時，收款人名稱或不會被覆核。請小心核對收款人戶口號碼及其他付款資料」。

此外金管局亦希望銀行業界能多對客戶進行教育，提醒客戶一旦轉錯數付款人便難以停止交易，在核對名稱過程中，須與客戶有充足溝通。