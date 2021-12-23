759阿信屋母企｜CEC國際上半年多賺25%　調整產品組合拉高毛利率

連鎖零食店759阿信屋母公司CEC國際（0759），公布截至今年10月底止現財政年度中期業績，權益持有人應佔溢利為1,879.8萬元，按年增加25.4%，不派息。

公司指出溢利增加，與因應本地零售市場需求變動調整商品組合，零售及休閑食品比重上升取代毛利率較低的糧油副食品若干份額，以及製造業務之績效取得較明顯改善。

期內收益為9.71億元，按年跌10.34%，其中零售業務收益按年跌11.2%至9.26億元，惟零售業務毛利率按年提高4個百分點至35.8%，回復至疫情前水平。

公司解釋毛利率回升，因零售商品組合轉變，管理層相信新冠疫情始終會逐漸退卻，毛利率較低的急凍食品﹑糧油食品及蛋類很有可能隨新冠疫情回穩而需求下降。另一方面去年度香港市面加入很多凍肉店兼賣糧油副食品，使相關商品很有機會陷入惡性競爭，因759阿信屋於期內將商品組合重回較傾向零食﹑休閑食品及飲品類別，增加相關類品產品進貨，改善分部毛利率。

公司又指出由於期內適當調整各類別商品採購份額，整體商品流轉速度錄得改善，截至今年10月底零售業務存貨總值為1.52億元，較上年度年結日（今年4月30日）的1.74億元減少。

已在11及12月開3間新分店

公司又指出期內淨減少3間分店，截至今年10月底分店數目為171間。不過已選定3個新分店地點，已於今年11月及12月開業。

在上年度公司從政府獲得4116.3萬元「保就業計劃」及防疫抗疫基金支援款項，在現財年度則無相關支援款項。整體而言零售業務分部溢利為4,381萬元，按年減少55%。

電子元件製造業務方面，收益增加14.2%至4,519.7萬元，毛利率為11.2%，分部虧損收窄至660.8萬元。