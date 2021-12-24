內地樓市吹和風　25城市一個月內推補貼買樓等措施

據《中國新聞網》周五（24日）報道，伴隨樓市信貸的持續改善，近一個月來，中國多地出台人才補貼、購房補貼等相關政策，加速穩定房地產市場。

12月20日召開的吉林省委經濟工作會議提出，鼓勵和引導各市縣開展購房補貼和貸款貼息工作，支持農民進城購房；長春市落實好重點高校畢業生安家費，以及國家級領軍人才購房補貼政策，提高進城農民購房補貼標準，有關支持政策有效期延長至2022年6月30日等。

黑龍江省政府官網也在20日傍晚刊發《省住建廳召開調度會議部署全力衝刺房地產業增長工作》一文，其中提出開展商品房促銷活動以及落實各類購房補貼優惠政策等舉措。該文引發輿論熱議，但一天內即被撤回。

桂林市10日發布關於加大重點行業扶持力度的新政，其中明確，對購買桂林市五城區新建商品房的購房者予以補貼。

中原地產研究中心24日發布的一份統計數據顯示，近一個月來，包括桂林、晉江、呼和浩特、荊門、衡陽、開封、南寧、保定等在內的至少25個地方出台補貼購房政策，以期提振房地產市場。其中，政策主要集中在三、四線城市，以人才補貼、新市民落户購房補貼等為主。

中原地產首席分析師張大偉指出，今年以來，各地出台房地產相關政策已經超過600次，創下歷史新高。近一個月多來，政策暖風頻吹。

多位業內人士認為，從10月份開始，房貸政策逐漸回歸正常。此前樓市出現快速降温的主要原因在於購房者和開發企業供需兩端的信貸同時收緊，導致樓市活躍度大幅下降，但近期政策傾向已發生轉變，預期也開始慢慢企穩。

三四線城市業庫存正增加

樓市降温明顯的三、四線城市率先出台「穩樓市」措施。這與其庫存壓力直接相關。根據易居房地產研究院發布的一份報告，截至11月底，中國100個城市中，三、四線城市庫存總量超過2.2億平方米，按年上漲6.7%，創下近5年新高。截至11月份，三、四線城市庫存規模已連續37個月按年正增長。其中，西寧庫存消化周期長達3年半。

值得注意的是，近期部分城市房地產相關政策雖有調整，但幅度都不大，且往往與吸引人才、解決特殊人群住房問題等政策方向一致。張大偉認為，近期許多三、四線城市將人才政策作為房地產政策調控的窗口，新市民落户購房也成為鼓勵的方向。户口、學歷、三孩家庭等成為放鬆的主要方向，這是在「房住不炒」框架下，地方政策因城施策的主要着力點。樓市有望逐漸企穩見底。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也認為，部分城市面臨較大的樓市下行壓力。從保護合理剛需和改善型購房需求的角度來看，這類城市可能會導入更多購房需求等方面的鼓勵政策，促進房地產良性循環和健康發展。