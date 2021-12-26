滴滴IPO禁售期明日屆滿　軟銀、優步等股東去留惹關注

即將在美退市的滴滴出行（美：DIDI），其180日禁售期將於明日（27日）屆滿，這意味有關內部投資者、管理層或主要股東可以沽出股份，軟銀、優步（美：UBER）等股東又會否大規模虧本拋售止血，相信將成為市場關注焦點。



今年6月30日在美上市的內地網約車平台滴滴出行，僅上市5日，便惹來內地網信辦檢測核實其存在違規收集使用個人資訊問題，遭應用商店下架，並被要求公司按照法律要求，認真整改存在問題，以保障使用者個人資訊安全。

自上市股價累挫六成 市值蒸發逾3000億元

在內地當局強力監管下，滴滴最終於本月初宣布計劃從紐約交易所退市，並尋求在香港上市。消息一出，公司股價進一步受壓，12月3日當日股價漲跌幅度達22.18%，收盤6.07美元。

滴滴上周四（23日）股價更跌至歷史低位，收市報5.6美元，若以發行價14美元計算，其股價截至上周四已累挫六成，市值更蒸發逾400億美元（折合約3,112億港元）。

滴滴上周四（23日）股價更跌至歷史低位，收市報5.6美元，若以發行價14美元計算，其股價截至上周四已累挫六成，市值更蒸發逾400億美元（折合約3,112億港元）。（Bloomberg）

跌穿股東ADS平均價 虧損無可避免

《彭博》報道指，滴滴出行在IPO設有嚴苛禁售期限制，據招股書顯示，現有股東包括公司董事、高管及投資者等有180日的禁售期，合共至少持有滴滴約86.3%普通股及ADS，涉約280.15億股，ADS平均價格為6.2美元。然而，最新收市價已跌穿現有股東的ADS平均價，若禁售期後即沽貨，無可避免出現虧損。

報道又指，滴滴出行上市後，軟銀及騰訊（0700）分別持有20.1%及6.4%股權，而優步則持有11.9%股權，董事及高管亦持有近10%股權。不過，報道引述優步發言人指，公司不打算在禁售期完結後立即出售滴滴股份。其他公司包括滴滴、軟銀和騰訊則未有立即回應《彭博》報道。

報道指有分析認為，在成本及政治壓力考量下，軟銀、優步未必會快速離場，不過兩企都表現出一定去意，預料會逐步退出。