人行再度開展2000億7天期逆回購操作　淨投放1900億

繼12月28日中國央行放量開展500億元人民幣逆回購操作之後，公開市場逆回購操作再次加碼。為維護年末流動性平穩，中國央行12月29日以利率招標方式開展了2,000億元7天期逆回購操作，創兩個月新高。由於當日有100億元逆回購到期，因此全天淨投放1,900億元。



《經濟參考報》12月29日報道，對此，業內專家表示，短期跨年資金呈現供不應求態勢，央行明顯加大資金投放，穩定市場預期。根據往年經驗，受監管考核、假期等因素影響，年底資金需求集中增加，資金價格容易出現脈衝式上漲，而央行一般會適時出手，滿足金融機構合理流動性需求。

事實上，從12月20日開始，公開市場操作力度就逐漸加大，主要表現為單日逆回購交易量從之前的100億元增至200億元，並重啟14天期逆回購操作，與7天期品種形成搭配。本周是2021年最後一周。周一（12月27日），央行單日逆回購交易量增至500億元。28日，央行逆回購操作進一步加碼，達2,000億元，創出10月下旬以來的單日新高。

對此，有市場人士指出，降準後加之年末財政投放，當前流動性總量足夠支撐跨年，央行逆回購也會靈活放量以滿足不時之需；但供需錯配因素的影響依然存在，市場成交價格落差較大的情況仍難免。

在央行連續兩日放量開展逆回購操作之後，28日上午，貨幣市場利率已出現回落的跡象。28日全天隔夜Shibor報1.6160%，下跌16.2個基點；7天Shibor報2.2450%，下跌6.7個基點；3個月Shibor報2.5000%，與上日持平。

「一方面，本月央行剛剛實施新一次全面降準，釋放出長期流動性約1.2萬億元；另一方面，季末處於財政集中投放時段，預計未來幾日財政撥付資金會陸續到賬，形成大額流動性供給。」上述市場人士表示。