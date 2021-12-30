中證監易會滿﹕堅持對特定敏感領域併購活動從嚴監管

中證監主席易會滿接受《新華社》訪問時指出，明年將多措並舉促進市場平穩運行，堅決防止大上大下﹑急上急下，目前正抓緊制定全國註冊制改革方案，確保這項改革可平穩落實。

他又指出會繼續強化資本市場在促進科技﹑資本及產業循環方面的重要功能，推動監管關口前移，堅持對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管。要繼續保持新股上市﹑再融資常態化，堅守科創板「硬科技」定位，發揮好商品期貨市場功能，對沖大宗商品及能源價格劇烈波動。

他指出目前金融風險仍處於易發﹑多發及高發階段，將堅持底線思維﹑分類施策﹑精準拆彈，堅守風險底線，要穩妥化解債券違約風險，繼續配合相關方面抓好重要個案風險處置，盡可能消除外溢影響，進一步壓實發行人﹑中介機構責任，完善市場化法治化債券違約處置機制。

設立北京證券交易所並同步開展註冊制試點，達到了預期目標，全面實現註冊制條件已逐步具備，現正抓緊全市場註冊制改革方案，推進相關準備工作，確保平穩落地。

中證監會與有關方面繼續推動完善金融法治，包括推動制定期貨及衍生品法﹑私募基金條例等基礎法律法規，填補監管空白。