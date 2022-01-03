榮昌生物﹕指稱亳無根據兼含多項失實　已尋求法律意見維護權利

榮昌生物製藥（9995）發出公告，指出在去年12月31日注意到有報道，提及公司A股招股章程並載有若干涉及公司指稱。公司指出有關指稱亳無根據，且含有多項失實陳述﹑虛假指稱和明顯的事實錯誤。

公司指出刊發相關公告旨在回應相關報道中載有多項指稱，並解釋報道中所用邏輯的缺陷之處。

榮昌生物又指出，已尋求法律意見，將在必要時採取一切法律措施保護公司權利。

報道指出榮昌與若干關聯方訂立若干借款，惟6億元（人民幣‧下同）的差異並無披露於截至2019年12月底止財務報表的年末結餘，及A股招股章程的其他部份。

公司指出有關6億元人民幣差異，已在A股招股章程「關聯方交易」及「歷史及發展」等節，以及公司於2020年10月28日的招股章程，連同A股招股章程為附錄一腳註25已作解釋，指出有關差異乃由於該公司與榮昌製藥訂立增資協議所致。據增資協議，煙台榮昌製藥予公司提供的6億元借款被資本化，並轉為公司資本。其中9,591.3萬元及5.04億元分別計入公司實繳股本及資本儲備。

至於有關公司與關聯方煙台邁百瑞國際生物醫藥訂立買賣協議，以進行內地法律禁止的貸款並於2019年取得銀行貸款2,600萬元，與其關聯方煙台賽普生物技術訂立買賣協議，以進行中國法律禁止的貸款轉賬，並於2019年及2020年分別取得1.2億元及6,000萬元銀行貸款，透過另一次禁止的貸款轉賬安排，協助其關聯方邁百瑞於2018年及2019年分別取得5,500萬元及1.006億元貸款。相關報道指出，前述提及的所得貸款使用偏離其擬定用途，而銀行貸款轉賬安排違反《中華人民共和國貸款通則》。

2019年3月已停止票據轉讓安排

報道又指出公司已與榮昌製藥訂立票據轉讓安排，實際上於2018及2019年並無就分別進行8676.9萬元及2,562萬元相關交易。

公司於公告內指，有關票據轉讓安排，已於招股章程內披露，又指出在2019年3月底已停止進行此類票據轉讓安排，有關票據於2019年3月31日前已償還及解除。公司自此一直按照《中華人民共和國票據法》經營。公司又指出法律顧問已表示，票據轉讓安排並無對公司產生重大不利法律後果。