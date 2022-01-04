港交所委任首席人力資源總監　劉玉瑤1月10日履新

港交所今日（4日）宣布任命劉玉瑤（ Kerry Rooks）為首席人力資源總監，劉玉瑤將於今年1月10日履新，向香港交易所集團行政總裁歐冠昇匯報，並將加入集團的管理委員會。港交所人力資源主管蔡家聰已計劃集團外其他發展，將留任港交所擔任顧問至今年3月31日。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：「非常歡迎劉玉瑤加入香港交易所的管理團隊。她擁有非常豐富的專業識見和工作經驗，包括領導人力資源團隊支持逾1,300名員工，以及作爲管理範疇跨越22個國家的國際人力資源領導團隊的成員之一。劉玉瑤曾任職國際知名的保險機構，在紐約、東京及香港等地分別擔任過多項人力資源職務，我深信她深厚和廣泛的專業才能會為我們帶來重要的貢獻，協助集團的業務發展。」

劉玉瑤擁有澳洲墨爾本大學的法學學士學位和文學學士學位。（港交所提供）

同時，歐冠昇感謝蔡家聰任內貢獻，「蔡先生在過去三年一直協助董事會及管理層推動集團人力資源職能的轉型，包括提升公司的領導及多元化培訓計劃，並協助集團人力資源數碼平台的現代化進程。我們祝願蔡先生的未來事業發展一切順利。」

劉玉瑤加入香港交易所前於香港保誠保險擔任首席人力資源總監，此前於香港的紐約人壽國際 - 亞洲、紐約及香港的美國國際集圑，以及東京的保誠保險出任多個人力資源職位。