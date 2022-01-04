翠華推自家外賣品牌「快翠送」網站　望吸納不同年齡層客群

由於疫情持續且外賣需求殷切，翠華（1314）宣佈正式推出自家外賣品牌「快翠送」網站，希望可吸納更多不同年齡層之客群。

集團表示，正在不斷擴展「快翠送」外送服務，並於去年年底開始與Lalamove合作，為顧客提供價錢更為相宜的外送服務，客人的訂單金額如滿400元，就可以免除運費；若訂單金額超過200元，也可享有運費半價優惠。

該服務現可於部分店舖使用，集團預計今年首季將推展至全線分店。同時，顧客亦可提前於網站下單，揀選合適的時間後，再在指定時間到店自取。

翠華行政總裁兼執行董事李堃綸表示，「快翠送」外送服務已推出超過8年，以往顧客都是打電話到店舖叫外賣，這次推出「快翠送」網站，希望可吸納更多不同年齡層之客群，未來集團將會並駕齊驅地做好「快翠送」及與第三方平台合作的外賣業務。

李堃綸又指，剛過去的聖誕節，集團的堂食、外賣和至尊到會生意均合乎預期，隨著消費氣氛好轉，估計零售和餐飲業市道將維持良好勢頭。