港交所﹕今年4月復活節假期前　正式實施衍生產品假期交易

香港交易所（0388）今天（6日）公布有關香港公眾假期的非港元計價期貨及期權交易及結算服的最終營運安排。

諮詢文件共接獲55份來自市場參與者回應，市場支持在香港推行衍生產品假期交易及相關營運安排建議。港交所決定落實諮詢文件內的各項建議，在市場準備就緒及獲監管機構批准後，並擬定於2022年4月復活節假期前正式實施衍生產品假期交易。

港交所首席營運總監戴志堅表示，引進衍生產品假期交易是建設香港作為區內首屈一指的風險管理及衍生產品交易中心的重要一步，亦是香港交易所致力提升市場微結構及衍生產品生態圈的重要承諾，我相信此舉將會備受世界各地的投資者和客戶歡迎。十分期待在今年稍後實施這重要的市場提升措施，並特此感謝對今次諮詢文件作出回應的各持份者。

香港交易所在諮詢總結中對衍生產品假期交易的安排作出微調，以回應市場人士對香港及美國共同假期時有關流動性管理安排的意見。

衍生產品假期交易讓國際投資者可以在香港公眾假期時，繼續在香港交易所買賣證券在其他標的市場的期貨及期權產品，以便他們進行風險管理。香港交易所計劃分批將其旗下的非港元計價期貨及期權納入假期交易，而所有香港交易所MSCI期貨及期權合約將是首批納入的產品。

香港交易所擬定於2022年2月底進行市場準備測試，目標為4月正式啟動衍生產品假期交易。