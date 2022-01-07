麥當勞前CEO：美國勞動力市場面臨「災難」

據《新浪財經》報道，麥當勞前行政總裁Ed Rensi警告稱，隨着「嬰兒潮一代」和他們的子女開始達到退休年齡，美國勞動力市場即將面臨一場「災難」。

Ed Rensi曾擔任麥當勞行總裁至1997年，他早前表示，在全美範圍內關於勞動力挑戰的討論中，開始退休的人數被忽視了。正如倫西指出的，「嬰兒潮一代」中年齡最大的人現在已經70多歲了，這意味着就連他們的孩子也即將退休。

Ed Rensi說：「退休人數將開始加速上升，因為他們將離開勞動力，這將在底層留下短缺。我們在餐廳、理髮店、日託中心都感受到了巨大的壓力。這是一場噩夢。」

Ed Rensi發出這一警告之際，美國提前退休的趨勢正在上升。紐約聯儲2021年7月對大約1,300名美國家庭户主進行的一項調查發現，近一半的美國人希望在62歲之前退休。與此同時，希望在67歲後繼續工作的美國人的比例降至32.4%的歷史低點。

在大流行期間，提前退休似乎加快了。摩根大通私人銀行2021年10月的估計顯示，有750萬人從美國勞動力中「消失」了。儘管摩根大通發現，其中36%的工人是失業的美國人，但第二大類別是退休人員，佔20%，即約150萬人，他們在疫情期間選擇提前退休。高盛最近的數據顯示，還有100萬人在標準年齡退休。

人們選擇提前退休的原因各不相同。一些人願意留在家裏，以降低感染新冠病毒的風險，其他人則由於缺乏有吸引力的就業選擇而提前退休。對一些人來說，這在財務上是可行的，因為自2020年以來，股市的飆升已經導致401（k）和退休賬户餘額大幅增長。

無論美國老年人選擇退休的原因是什麼，其影響正在波及整個勞動力市場。美國勞工統計局的數據顯示，2021年11月有450萬美國人辭職。勞動力短缺最嚴重的行業是餐廳和酒店等工資較低的行業，這些行業目前正在努力填補空缺職位，但從航空公司到學區的僱主也在尋找員工。

專家們表示，這種短缺是由一系列因素造成的，包括工資停滯、與大流行相關的健康問題、獲得兒童保育、移民挑戰以及美國工人的倦怠。

Ed Rensi警告稱，工人短缺，再加上大量的人辭職和退休，只會給美國經濟帶來嚴重的問題。

他說：「如果這種情況繼續下去，那隻會是一場越來越大的災難。」