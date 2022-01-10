瑞銀發表股樓前瞻　移民潮或累樓價跌5%　港股年底目標27000點

瑞銀發表2022年香港股市及樓市前瞻，該行預計港股今年走勢比去年好，給予恒指年底目標為27000點，睇好本地銀行股、通關概念股，以及高息股。樓價方面，由於受加息、中國經濟放緩及移民潮影響，該行料今年樓價下跌5%。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，去年從估值角度認為，港股當時比較貴，但一年過後，目前港股的市盈率回復到歷史平均值低一個標準差，預計今年指數走勢比去年更好。

瑞銀給予恒指年終目標為27000點，由於恒指成份股之中，有三分之二是中國企業股票，當中政策影響下，拖累不少科網股表現，從股份估值上已經反映不少風險，未來隨著更多政策細節出來後，相信會更明朗。

選股方面，陳志立認為隨著預期實際利率向上，香港銀行預計可受惠；另外基於該行預計第二季有望通關，認為通關相關的股票可睇高一線；另外亦看好高息股，原因是現時市場回報相對不太好，資金或追逐高息回報。

瑞銀中國/香港房地產投資研究主管林鎮鴻認為，今年樓價將下跌5%。（資料圖片）

樓價或跌5% 受累加息、經濟放緩及移民潮

樓市方面，瑞銀中國/香港房地產投資研究主管林鎮鴻認為，對於本港樓市相對審慎，原因是美國加息、大陸經濟放緩，以及本地持續人口流及移民擔憂。他預計，今年樓價將下跌5%。

在物業市場方面，瑞銀傾向偏好本地零售物業，不太依靠旅客；其次看好住宅；最為睇淡是寫字樓市場。

他提到，過去十年香港樓價持續向上，原因很大程度是因為利息低企，但瑞銀預計今年美聯儲將加息一次，明後兩年分別加兩次，相信低息環境不再持續，而且2022年一手樓供應將比2021年增加50%，故樓價或要下跌5%。

瑞銀看好本地零售相關物業，當中前提是第二季能夠通關，但認為參考澳門的情況，通關初期對於零售恢復是相當緩慢，預計今年本港零售數字可增6%。至於寫字樓方面，由於今年至2025年比較多新增供應，主要集中在九龍東，該行較不看好寫字樓市場。