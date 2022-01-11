美股收市｜道指跌162點　納指挫2.7%後轉升　Tesla曾失守1000美元

在加息及通脹陰霾下，美股周一開市即急瀉，道指一度跌逾500點，納指跌幅曾達2.4%。美國10年期債息升穿1.8厘，創兩年高位，加息機會更高。



【美股收市】道指最多曾跌591點，低見35639點。科技股捱沽，以科技股為主的納指更曾狂瀉2.72%，收市微升0.05%。Tesla一度失守1000美元，跌幅曾達4.57%，但收市轉升3.03%。

道瓊斯指數收市報36,068點，跌162點或0.45%；標準普爾500指數收市報4,670點，跌6點或0.14%；納斯達克指數收市報14,942點，升6點或0.05%。

蘋果升0.01%，Tesla升3.03%，波音跌2.87%，Netflix跌1.21%，Meta跌1.12%，微軟升0.07%。

【04:20】道瓊斯指數報35926點，跌304點或0.84%；標準普爾500指數報4641點，跌35點或0.76%；納斯達克指數報14809點，跌126點或0.85%。

【02:55】道瓊斯指數報35934點，跌297點或0.82%；標準普爾500指數報4635點，跌41點或0.88%；納斯達克指數報14765點，跌170點或1.14%。

【01:45】道瓊斯指數報35790點，跌441點或1.22%；標準普爾500指數報4601點，跌75點或1.61%；納斯達克指數報14603點，跌332點或2.23%。

【00:50】道瓊斯指數報35744點，跌486點或1.34%；標準普爾500指數報4604點，跌42點或1.56%；納斯達克指數報14648點，跌287點或1.93%。

蘋果跌1.38%，Tesla跌0.07%，AMD跌4.04%，Netflix跌2.04%，Meta跌3.43%，微軟跌2.27%。