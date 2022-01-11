HKTVmall去年GMV低於目標　母企香港科技探索挫4.7%　遭大和削價

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）昨日公布去年營運數據，全年訂單總商品交易達65.7億元，略低於年度目標66億至70億元。今日公司股價下挫4.7%，最新報8.32元。

至2021年12月底止，HKTVmall全年訂單總商品交易達65.7億元，略低於年度目標66億至70億元。集團稱，未達標原因主要是香港零售業復甦緩慢及競爭激烈。而全年曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量達128.7萬人，高於年度目標的110.7萬人。

單計12月，平均每日訂單數量錄得4.14萬張，較11月低出5.9%；相反平均訂單值達476元，較11月高出增加8.9%。每月訂單總商品交易額（GMV）達6.11億元，按月增5.9%。

另外，香港科技探索公布2022年財務年度業務更新，公司認為香港網上購物的市場仍有很大增長空間，集團將全力投入能量及資源於「增長」模式，集中於增長業務及市場份額。尤其在中期的核心目標，於未來三至五年目標於香港藉由 Shoalter 電子商貿方案支援的平台，現時包括HKTVmall 及 EESE，產生120億元至150億元的訂單總商品交易額。

另外，當達到120億元的訂單總商品交易額，並配合配送設施的提升後，目標將配送營運成本控制於總商品交易額的10%以下。

大和降目標價至10元

大和發表研究報告，下調香港科技探索目標價9.1%，由11元降至10元，重申「跑贏大市」評級，認為最新管理層指引有實踐風險。

報告指出，過往旗下HKTVmall每月只吸引40萬至50萬名活躍用戶；「2日集運」滿意率表現差勁，僅35%。該行指，儘管相關改善屬必要，但懷疑措施能否顯著提高購買頻率。

大和認為，香港科技探索應投放更多至升級產品類別、收購行動等。該行相信公司未來三至五年GMV目標120億至150億元合乎現實，但認為「再投資」行為有太多實踐風險。該行又認為，因應去年指引、推廣策略失去預算，公司重獲投資者信心需時。