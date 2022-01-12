Bitcoin與美股走勢更一致　IMF警告：或威脅金融市場穩定

國際貨幣基金組織（IMF）周二（11日）表示，自新冠病毒危機以來，比特幣（Bitcoin）和美國大盤股的走勢更趨同步，這種更緊密的相關性意味着金融穩定面臨風險。

據《新浪財經》周三（12日）報道，IMF在一篇博客中說：「我們的分析表明，加密資產不再處於金融體系的邊緣。」這篇文章指出，比特幣與標普500指數之間的相關性已超過了股票與黃金、主要貨幣和投資級債券等其他長期資產類別之間的相關性。

文章稱，這種更強的相關性表明，世界上最有價值的加密貨幣一直在扮演着風險資產的角色。

在新冠肺炎疫情爆發前的2017年至2019年期間，比特幣與美股日波動的相關係數僅為0.01。然而，IMF表示，「該指標在2020-21年期間躍升至0.36，這些資產的走勢更加同步，漲則同漲，跌則同跌。」

截至周二，比特幣的市值為8,120億美元。IMF表示，這種數字貨幣的波動性可以解釋大流行期間標普500指數約六分之一的波動，以及標普500指數回報率的變化的約十分之一。

虛幣市場跌勢可波及股市

「因此，比特幣價格的急劇下跌會增加投資者的風險厭惡情緒，並導致股市投資的下跌。反向的溢出效應——即從標普500指數到比特幣——的平均幅度相似，表明一個市場的情緒以一種不平凡的方式傳遞給另一個市場。」

在大流行之前，比特幣、以太坊和其他加密資產與主要股指幾乎沒有相關性。但疫情爆發後，全球央行釋放了前所未有的資金支持，以減輕這場危機的影響，投資者風險偏好上升，加密貨幣和美國股市均出現飆升。