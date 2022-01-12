螞蟻集團整改取進展　惠譽料下步設個人徵信和金融控股公司

螞蟻集團整改取得進展，由其持股50%的重慶螞蟻消費金融有限公司（螞蟻消金）透過增資加大資本金規模和增加中國國有企業在其的持股比例。惠譽認為，螞蟻集團接下來的重要企業結構整改舉措，將包括申請設立個人徵信公司和金融控股公司。

股份增持後，國企股東應可通過任命董事會成員加強對螞蟻消金的影響與監督力度。完成增資後，中國信達資產管理股份有限公司（A/穩定）對螞蟻消金的持股比例將由15%升至24%，從而將國企的總體持股比例由20%提升至約28%。惠譽認為在中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）的監管制度下，螞蟻消金的財務風險管控將進一步加強。

螞蟻消金線上小額貸款 最多可承做1萬億元人民幣

螞蟻消金在完成增資後將能承接螞蟻集團的大部分小額貸款業務。螞蟻消金成立於2021年6月，負責承接螞蟻集團旗下的兩大互聯網小貸產品：「花唄」和「借唄」。按10倍註冊資本的槓桿率計算，增資後的螞蟻消金最多將可承接3,000億元人民幣（約合470億美元）的線上小額貸款規模。如果螞蟻消金和銀行聯合放貸，（按規定聯合貸款出資比例不得低於30%計算），則螞蟻消金最多可承做1萬億元人民幣的線上小額貸款。

自2020年11月IPO被監管機構叫停後，螞蟻集團一直在開展由監管機構推動的整改工作。根據整改方案，螞蟻集團承諾整體申設金融控股公司；協力廠商支付平台支付寶回歸支付本源，作為支付服務提供者服務於消費者和小微企業；申設個人徵信公司，加強個人資訊保護；將「花唄」和「借唄」小貸業務納入消費金融公司；強化消費者權益保護，加強金融消費者適當性管理；完善公司治理；遵守公平競爭規則；並加強風險防控。

惠譽認為，一旦整改進展獲得監管機構認可，螞蟻集團將可申請設立金融控股公司。前提是集團旗下金融服務子公司的重組基本完成。惠譽預期，螞蟻集團下一目標將是完成申設個人徵信公司，該公司已設立錢塘徵信有限公司（錢塘徵信），申請提供個人徵信業務。

惠譽認為，阿里巴巴將需對螞蟻集團進行大幅增資以推進業務整改所帶來的風險應是可控的。﹙資料圖片﹚

螞蟻集團整改 不會對阿里造成重大不利影響

惠譽維持對阿里巴巴集團控股有限公司（阿里巴巴，A+/穩定）的看法，在支付寶的支付服務不受影響之前提下，螞蟻集團的整改將不會對阿里巴巴的核心商業業務造成重大不利影響。然而，整改帶來的變化將制約阿里巴巴在金融科技業務的發展，體現為金融科技業務增速的放緩、在利用市場支配地位層面受到制約，以及交叉銷售受限。

惠譽認為，阿里巴巴將需對螞蟻集團進行大幅增資以推進業務整改所帶來的風險應是可控的。阿里巴巴的流動性充裕，2021年9月末該公司持有2,920億元人民幣現金淨額。與之相比，螞蟻集團對螞蟻消金的額外注資為110億元人民幣，對錢塘徵信的出資額為3.5億元人民幣。如需要，阿里巴巴或僅需基於其對螞蟻集團32.65%的持股比例進行注資。