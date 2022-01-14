高盛稱美股高估值不足懼　標普500今年還能漲6.3%

據《新浪財經》報道，高盛消費者與財富管理部門首席投資官Sharmin Mossavar-Rahmani認為，投資者2022年應該繼續看好美國股市，儘管估值處於歷史高位，且美聯儲準備收緊貨幣政策。

Rahmani於周四（13日）表示：「將估值作為退出股市的信號實際上是無效的。」她說，投資者因擔心估值過高而退出市場，可能會錯失巨額回報。

Rahmani和她的團隊在一份報告中表示，以衡量美國大盤股表現的標普500指數為例。2016年12月，該指數進入二戰後時期股票估值的第十十分位數。然而自那以來，該指數到2021年的總回報率為133%，儘管股市估值昂貴，但該指數仍在上漲。

Rahmani說，儘管很多投資者認為今天的美國股市與1999年底的網路泡沫有相似之處，但高盛認為兩者存在顯著差異，包括上漲的廣度。

確實，標普500指數的上漲集中在一小部分股票上，包括Meta、蘋果、奈飛、谷歌母公司Alphabet、微軟、亞馬遜、英偉達和特斯拉等股票。高盛表示，這些股票佔標普500指數總市值的27%，但同時指出，該指數去年的強勁回報是廣泛的。

根據FactSet的數據，標普500指數2021年的回報率為28.7%。高盛指出，即使剔除了上述八隻股票，回報率仍將高達24.9%。

高盛的報告稱：「推動本輪牛市的並非只有少數幾隻股票。與2021年相比，1999年的回報率扭曲程度要嚴重得多。」

高盛指出，1999年，標普500指數的回報率為21%，而該指數的等權重版本的回報率為10%，而股票的中值回報率只有1%。

此外，該報告稱，衡量標普500指數成份股相對於10年期美收益率的股票風險溢價「在2000年的吸引力明顯下降」。

2022年1月，10年期美國國債的收益率已攀升了約21個基點。美聯儲本月稍早公布的12月會議紀要顯示，為對抗高通脹，美聯儲將採取比此前預期的更為積極的行動。

高盛表示，預計美聯儲2022年至少會加息三次，如果通脹上升或增長加快，還可能會加息更多次。但是「如果出現全球動盪，包括疫情的捲土重來，加息速度可能會放緩，或者根本不加息。」

高盛的基本情境預測是，標普500指數2022年的總回報率將達到6.3%。

籲增持美股

高盛建議投資者「增持」美國股票，Rahmani說，美國在創新方面保持着優勢，同時還提到了勞動力生產率的提高和相對強勁的企業利潤增長。

Rahmani表示，當然，美國股市在2022年可能會出現震盪，有可能在一年中的任何時候出現「下沉氣流」。但她說，經濟衰退的風險很低。

高盛預計2022年全球經濟將增長4.5%，「遠高於趨勢水平」，並預計美國經濟將增長3.9%，失業率將在年底前降至3.1%。