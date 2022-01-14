螞蟻金融遭國企信達煞停入股 中美通脹天各一方｜巨子一周精選

螞蟻集團旗下重慶螞蟻消費金融上月宣布，成功引資將資本推高至300億元，當中最受注目的是國企中國信達將成第二大股東，不過事隔僅三周，中國信達卻突在周五(14日)打「退堂鼓」，宣布不會參與股權認購，更產生漣漪效應，其他投資者如舜宇光學及A股魚躍醫療亦齊齊「縮沙」不願投資。到底「國家隊」臨時變卦，是否反映中央對互聯網金融的政策生變?



1、螞蟻超百億增資生變 央企突然退出 細思極恐 | 企業熱評

自螞蟻集團IPO叫停，如何整頓螞蟻消費金融業務，從中央管理層角度來說肯定已經經過具體調研和充分考慮，才會做出「中」字頭背景參與的決定，然而僅僅三周就突然「變臉」，當中預示四大信號。（閱讀更多）

2、三大因素致信達增資螞蟻消金告吹 螞蟻集團整改恐受影響

從合規的角度來說，螞蟻消金必然需要兩輪以上的增資，才有可能達到整改要求。但在信達突然宣佈退出增資之後，整改進程無疑會受到不小的影響。（閱讀更多）

中美兩國在本周不約而同公布通脹數據，美國通脹再刷40年新高，達到7%；而中國通脹則掉頭回落，重返「一字頭」，低於市場預期。兩國通脹差異，有望令今年的貨幣政策出現「一緊一鬆」的兩大方向，對內地經濟及新興市場的影響，可參考以下點評。



3、社會融資企穩回升 鞏固復甦勢頭人行一季度或將降息｜巨子點評

寬信用環境中，信用釋放速度較快，其對經濟的正面拉動也將更強，短期內有助於經濟迅速企穩。因此，今年一季度寬信用貨幣政策正當其時，近期可能是比較重要的降息時間窗口。（閱讀更多）

4、物價飆漲疊加資金流出 新興市場或將動亂四起｜巨子點評

12月外國投資者對新興市場的投資興趣正在上演「冰火兩重天」。當月流入新興市場的非居民資金總規模達到168億美元，其中流入中國的外資規模是226億美元，中國以外新興市場則處於「被撤資」狀態。（閱讀更多）

5、美國通脹「破七」創四十年新高 但隱藏的風險卻在歐洲

若比較歐元區及美國近來的通脹及經濟數據，會發現歐洲的通脹問題，其實比美國更為複雜，而且更有演變成「滯脹」的跡象。（閱讀更多）

6、形勢嚴峻「錢袋子」承壓 中國迎金融反腐風暴｜巨子點評

雖然中紀委對金融系統巡視已經結束，但是或許仍然有大案要案未曾公布，中國金融領域仍將有「大佬」後續落馬。同時，因為「穩住錢袋子」政治要求，對金融領域的整頓在2022年也不會立即停止，金融領域將繼續迎來監管風暴。（閱讀更多）