PayMe推全新群組利是功能　用戶派利是或可獲得28元獎賞

滙豐宣布，PayMe推出全新群組利是功能，用戶派發群組利是有機會獲得獲28元獎賞，PayMe更將在Instagram 舉辦「Pay PayMe 搶利是」互動遊戲，用戶上載與朋友競賽的影片，即有機會贏取由明星姜濤、王菀之、邱彥筒、許軼和YouTuber雞丁簽名的PayMeow禮品。

由明日（18日）起，PayMe用戶可以一次過向多達100位收款人發送電子利是，並加入祝福語。用戶可選擇直接發送予指定收款人，或設定連結，並複製至社交通訊應用程式分享，不同親友只要按下連結就能收取利是。用戶亦可向每位收款人送上固定金額，又或者選擇發送「開運利是」，讓親友收取隨機金額，每封固定金額的群組利是最高200元。若用戶選擇設定連結，最高可一次過派發共10,000元。

滙豐表示，由明日起至2月15日，用戶使用PayMe派發群組利是，並有最少五位收款人領取，即可獲贈28元獎賞。用戶於遍布全港超過20,000間網上及實體PayMe for Business商戶，以PayMe消費滿50元或以上，即會自動扣除獎賞金額。推廣期內，每位用戶最多可獲得三次獎賞。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，PayMe自推出後，迅速成為香港日常社交生活中不可或缺的一部分。適逢農曆新年，傳統上親朋好友皆會互送祝福， PayMe 推出群組利是功能，讓超過250萬名用戶可以即時向親友派發利是，無需見面亦能互道祝賀。