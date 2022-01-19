阿里文娛轉為間接持有優酷

阿里文娛退出優酷股東，新增股東上海全土豆網絡科技有限公司，持股100%。

綜合媒體報道，天眼查App顯示，阿里巴巴文化娛樂有限公司參股日期為2019年7月24日，退股日期為2022年1月19日。

優酷訊息技術（北京）有限公司成立於2006年2月24日，法定代表人為李巍，註冊資本為6,000萬元人民幣。優酷新增股東上海全土豆網絡科技有限公司是阿里文娛100%持股，此次工商變更，意味着阿里文娛由直接持股優酷訊息技術，變為間接持股。

資料顯示，上海全土豆網絡科技有限公司是中國最早的視頻分享網站土豆網在中國的註冊公司。

土豆網成立於2004年12月8日，法定代表人為李巍，註冊資本為7,000萬元人民幣，經營範圍包含計算機網絡科技領域內的技術諮詢、技術開發，辦公用品等。該公司由阿里文娛全資控股。該公司有2家對外投資企業，均持股100%。

2012年8月23日，優酷土豆合併正式完成，優酷土豆集團誕生。2015年8月6日，優酷土豆集團更名為合一集團。2015年11月6日，阿里巴巴集團和優酷土豆集團聯合宣佈，阿里巴巴集團將收購優酷土豆集團。這項交易以全現金形式進行。2016年4月6日，優酷和土豆完成私有化，合稱優酷土豆股份有限公司並正式成為阿里巴巴全資子公司。