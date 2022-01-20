馬雲與蔡崇信據報豪擲近15億購紐約複式豪宅　原業主賺逾7億元

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲及公司執行副主席蔡崇信，據報豪擲近15億元購入紐約一個複式豪宅單位。據《彭博》報道，由兩人共同持有的Blue Pool Capital，斥資1.88億美元（約14.6億元）購入美國紐約一個複式豪宅頂層單位。單位原業主持貨不足3年，勁賺近倍。



據紐約政府登記文件顯示，Blue Pool Capital購入220 Central Park South大樓73樓複式單位，及較低層一間工人1房，作價1.88億美元，並獲摩根大通提供7,150萬美元（約5.6億元）﹑年期為30年的按揭。

至於單位原業主為對沖基金經理Dan Och。Dan Och於2019年以9,500萬美元（約7.4億元）購入。

其實蔡崇信本人在去年已在同幢大廈購2套全層單位，涉資合共1.575億美元（約12.3億元）。

馬雲於2015年購入山頂白右道豪宅。（資料圖片）

馬雲7年前斥15億購山頂豪宅

近年轉趨低調的馬雲，不時在物業市場上出手，其中最轟動者為2015年斥資15億元，向電盈（0008）前副主席袁天凡與妻子，購入山頂白加道22號豪宅。

翻查土地註冊處資料，上述豪宅現由一間海外公司ALATINI GROUP LIMITED持有。據資料，馬雲於2015年透過「買殼」方式，以天價15億元向電訊盈科前副主席袁天凡與妻子購入該幢豪宅，實用呎價高達15萬元。

該豪宅物業原為一幢3層高的住宅，地盤面積約12,579平方呎，實用面積約9,890平方呎，另有部分數千方呎伸延地段。不過物業易手後，於2016年獲批出重建為一座5層高大宅，總建築面積約1.24萬平方呎。

該超級豪宅在2020年9月地政總署批准，透過「增批」形式以1,172萬元補地價，取得毗連原本用作通路的官地，預計將可作為私家通路。

據地政總署資料，上述個案位於白加道22號，原屬其他用途（通路）。惟該宗「增批」個案於去年9月22日已於土地註冊處登記註冊，涉及補地價1,172萬元。該地皮原本是作為通路的官地，地盤面積約58.6平方米，即約630.78平方呎。