馬雲現身海南　出席鄉村教師活動

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲，再度現身，今次在海南一間小學，出席一年一度鄉村教師活動。

據網上片段顯示，一身樸素打扮的馬雲現身於海南一所小學課室。他於片段中提到，對支持鄉村教師上，自己做得還是不足夠，而且能有有限，但希望繼續緊持下去。

微博擷圖。

馬雲旗下基金會在周一曾在微博發文，提到馬雲到訪海南是參加鄉村教師計劃成立7周年慶祝活動，並通過視像與全國100名鄉村教師對談。

微博擷圖。

從2015年起每年「臘八節」，馬雲公益基金會故都在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，馬雲每次都會到場給獲獎的鄉村教師﹑校長頒獎。在2015年9月16日，馬雲於北京師範大學啟動「馬雲鄉村教師計劃暨首屆馬雲鄉村教師獎」。每年為100名鄉村教師提供總額1,000萬元獎金資助，及持續3年專業發展支持。

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