電子利是｜AlipayHK首推跨境利是功能　夥七師傅推出限定專屬封面

臨近農曆新年，但本港疫情大爆發，親友間拜年料也受到影響，無法見面。AlipayHK表示，為縮短人與人之間的距離，趁節日為遠方的親友送上溫暖的慰問和心意，宣布即日﹙25日﹚起推出跨境利是功能，讓AlipayHK用戶可派利是給內地親友，傳達新年祝福；與此同時，本地利是功能亦同步升級，增加多款節日利是封面等。

AlipayHK稱，用戶只需在App內點擊「匯款」標誌，選擇「給內地親友派利是」，輸入收款姓名和內地支付寶賬號，即可自由選擇派發金額介乎50元至520元人民幣之間的跨境利是給內地親友。跨境利是支持即時換匯，無需手續費。內地支付寶用戶收到跨境利是通知後，點擊打開跨境利是，即可收取款項至其內地支付寶預設的銀行賬戶。

另外，AlipayHK今次聯乘城中人氣玄學家七仙羽（七師傅）推出限定專屬封面，令派電子利是變得既潔淨又有趣。由虎年大年初一（2月1日）至正月十五元宵節（2月15日），派利是次數最多的頭100位AlipayHK用戶更可獲888元AlipayHK新年大利是，及精選商戶送出的總值逾千元福袋。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，借著新的一年，AlipayHK更推出跨境利是，首次實現同時向本地和內地親朋好友派發利是、送祝福，同時亦標誌著AlipayHK實現支付寶錢包互通邁進一小步。現時AlipayHK可在大灣區內消費、匯款和派利是，未來將加入更多生活服務，進一步完善配套，真正實現灣區生活互聯互通。

至於「吸客」優惠，AlipayHK指，由2月1日至2月15日，AlipayHK推出高達1,488元禮券等多重派利是專屬優惠。AlipayHK用戶給新用戶，派不少於20元本地利是，即可獲30元禮券組合，每人最多可獲20次；而推廣期內，派本地和跨境利是次數最多的前100名AlipayHK用戶可領取總值888元「利是大勁賞」禮券優惠及價值逾千元商戶福袋，當中包括百佳、屈臣氏及豐澤網店現金禮券、老鳳祥精選手鍊和Logitech無線靜音滑鼠等。每次派本地或跨境利是更可獲1個額外印花，最多可獲12個。