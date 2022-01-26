中國銀保監會：促進房地產業良性循環　為資本設置「紅綠燈」

中國銀保監會辦公廳周二（周五）公開披露了2022年工作會議（下稱：工作會議）的主要內容。其中多次提及防範化解金融風險，堅決守住不發生系統性金融風險的底線等。

據《華夏時報》報道，銀保監會強調，持續完善「穩地價、穩房價、穩預期」房地產長效機制，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

同時堅決防止資本在金融領域無序擴張，在金融領域為資本設置「紅綠燈」，嚴打「無照駕駛」。

強化金融反壟斷和反不正當競爭

銀保監會強調，要堅決防止資本在金融領域無序擴張，在金融領域為資本設置「紅綠燈」。堅持「兩個毫不動搖」，充分發揮資本在金融活動中的積極作用。

依法加強對資本的有效監管，築牢產業資本與金融資本的「防火牆」，加強對股東的穿透式監管，嚴防銀行保險資金被用於盲目「加槓桿」。完善有效制衡的公司治理機制。

與此同時，工作會議中提出，強化金融反壟斷和反不正當競爭。堅持金融業務持牌經營規則，嚴厲打擊「無照駕駛」行為。

同時，銀保監會強調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，持續完善「穩地價、穩房價、穩預期」房地產長效機制，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

此外，工作會議還指出，要持續深化銀行業保險業改革開放。落實各方責任、規範股權關係、健全公司治理、普及專業管理的指導原則，「一省一策」加快推進農信社改革。持續推進中小金融機構兼併重組，支持加快不良資產處置等。

合理增加融資供給，做好「十四五」規劃重點領域和重大項目融資保障。支持適度超前開展基礎設施投資。促進中小微企業融資增量、擴面、降價等。