滙豐恒生中銀渣打從2月5日起　連續3個星期六大部份分行暫停營業

新冠肺炎繼續在多區擴散，本地銀行為保障客戶及員工健康，會從虎年大年初五（2月5日）起連續三個星期六，大部份分行將會暫停營業。

滙豐﹕下周六起除部份分行外 其餘分行暫停銀行

滙豐指出，因應新型冠狀病毒疫情的變化，滙豐將進一步調整零售銀行分行服務時間。由2月5日（星期六）起，所有分行（下列分行除外）逢星期六會暫停服務，直至另行通知。於周六維持開放的分行，服務時間為早上9時至中午12 時。

有關預防措施旨在保障員工及客戶的健康與安全，並繼續為客戶提供銀行服務。

該行建議客戶使用流動理財、網上理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機，24小時全天候處理銀行事務。

中銀﹕分行營業時間維持上午9至下午4時

中銀香港通知客戶和公眾人士，因應防疫工作需要，除以下分行的特別安排外，分行將於農曆新年後的三個星期六暫停營業（即2月5日、12日及19日）。該行旗下分行於星期一至星期五的營業時間將維持為上午9時至下午4時。存支票機於星期一至五的截數時間將維持為下午4時，如支票於截數時間後存入，將於下一個結算日處理。

中銀亦指出客戶亦可透過24小時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。客戶可於該行網頁查閱鄰近服務網點資料（www.bochk.com/tc/branch.html）。

渣打﹕密切留意情況 適時調整分行營業時間

渣打指出，由於本港新型冠狀病毒疫情不斷變化，為了保障客戶及員工健康及持續為市民提供銀行服務， 宣佈於農曆新年後連續三個星期六，即2月5日﹑12日和19日，大部份分行、優先理財中心及優先私人理財中心將暫停營業。

該行指出客戶仍然可以透過行手機程式 SC Mobile、網上理財、電話理財或自助櫃員機使用銀行服務，並會繼續密切留意情況，適時調整分行營業安排。

恒生﹕連續3個星期六 9間地面分行提供服務

恒生指出因應疫情的發展，由2月5日（星期六）起，該行逢星期六只在9間地面分行維持服務（詳見下表）。其他地面分行及港鐵站辦事處將於星期六暫停營業，直至另行通知。

恒生指出，有關分行在星期一至五會如常營業，繼續為客戶提供服務。（地面分行營業時間﹕上午9是時至下午4時/港鐵站辦事處營業時間﹕上午10時至下午4時）