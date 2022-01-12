新冠肺炎｜滙豐中銀渣打縮分行營業時間　一文看清

新冠肺炎Omicron變動病毒在社區擴散跡象，為減輕疫情傳播機會，多家銀行宣布從周四（13 日）起，調整分行營業時間。



滙豐﹕13家日夜理財中心將會暫時關閉

滙豐由周四起，所有零售銀行分行暫時提早關門，於星期一至五營業至下午4時，星期六則至下午12時。同時，滙豐13家日夜理財中心將會暫時關閉，相鄰的理財易中心則推持正常服務。滙豐中小企中心的營業時間亦調整至星期一至五的下午4時。

有關安排是因應現時香港新型冠狀病毒的情況不斷變化，滙豐為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。滙豐的所有服務網點會遵守安全及健康最佳指引，以確保服務安全。

該行指出，已預約兌換新鈔的客戶，可按照原定日子及時間前往指定分行。滙豐所有零售銀行分行會按計劃於1月13至15日提早在早上8時營業，並於1月13至31 日，繼續於早上在分行派籌安排客戶輪候即日兌換新鈔。為保持社交距離，分行將會實施人流管制。

渣打﹕分行營業時間由上午10時至下午5時

渣打指出從周四起，全線分行﹑優先理財中心及優先私人理財中心，星期一至五營業時間由上午10時至下午5時，星期六為上午10時至下午1時。流動分行星期一至五營業時間由上午10時至下午4時，星期六為休息。全線企業特快中心星期一至五營業時間為上午10時至下午5時30分，星期六休息。有關營業時間經調整後，至另行通知。

該行指出兌換新鈔服務則維持不變，從周四至周六（15日），全線分行維持上午8時起提供兌換新鈔服務。

中銀﹕分行提前至4時關閉

中銀香港（2388）通知客戶和公眾人士，因應防疫工作需要，從周四起，將調整全港各區分行的營業時間，直至另行通知。

除以下分行（見附圖）的特別安排外，其餘分行於星期一至星期五的營業時間將調整為上午9時至下午4時，星期六的營業時間將調整為上午9時至中午12時。存支票機於星期一至五的截數時間將調整為下午4時，如支票於截數後存入，將於下一個結算日處理。客戶亦可透過該行24小時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。客戶可於本行網頁查閱鄰近服務網點資料（www.bochk.com/tc/branch.html）。

此外，早前暫停營業的灣仔胡忠大廈分行將於明日起恢復服務。

該行指出會繼續全力配合防疫工作，並已在各分行採取一系列的防疫衞生措施，包括定時消毒及加強清潔，要求員工於工作期間必須佩戴口罩，以及做好員工體溫檢測等。進入分行的客戶亦須量度體溫及佩戴口罩。此外亦已實施特別的客戶分流及排隊安排，讓客戶保持適當的距離及縮短在分行逗留的時間，並會密切關注香港疫情發展，因應情況採取適當的措施。

恒生﹕地鐵站辦事處營業至下午4時

恒生指出，從周四起全線地面分行﹑地鐵站辦事處﹑流動分行及商務理財中心營業時間，將會調整至另行通知。其中地面分行星期一至五營業時間由上午9時至下午4時，星期六為上午9時至中午12時。港鐵站辦事處星期一至五營業時間由上午10時至下午4時，星期六為上午10時至中午12時。流動分行星期一至五營業時間由上午9時30分至下午4時，星期六休息；商務理財中心星期一至五營業時間為上午9時至下午4時，星期六休息。

花旗﹕分行服務現時維持不變

花旗發言人指出，分行服務現時維持不變。

華僑永亨﹕屯門分行暫停營業

華僑永亨表示，因應疫情最新發展，以及為保障客戶及員工的健康，宣布位於屯門鄉事會路52至62號萬祥樓地下1至2號舖的分行，從周四（13日）暫停服務直至另行通知。