《路透》﹕投資者為避開通脹等問題　視中國市場為避風港

據《路透》周三（26日）報道， 2022年伊始，外國投資者紛紛湧入中國，將其視為擺脱困擾大多數其他市場的通脹、增長和疫情等問題的避風港。

儘管2021年的回報受到中國政府的監管和政策整頓所侵蝕，但全球基金經理正將資金注入大陸的股票和債券，押注中國的穩定承諾、貨幣和財政寬鬆以及通脹受抑制可以保護他們免受其他市場波動的影響。

這與其他地方的情況形成了鮮明的對比。各大央行正準備撤銷過去幾年的過度刺激措施，美聯儲正在加快貨幣緊縮以抑制失控的通脹，這可能會損害股票價值和企業獲利。

Matthews Asia的投資組合策略主管David Dali表示，在2022年大約30個可投資的新興股票市場中，中國是「最受歡迎的單一國家」。中國的估值在所有主要市場中風險最小、最具吸引力。包括監管壓力變小，政府準備刺激經濟，以及保持穩定的政治任務。

投資者被吸引到中國

富達國際也認為，從全球角度來看，中國股票具有吸引力。富達國際駐上海的基金經理周文群說，「中國的政策轉變是非常明確的。而最近的數據顯示出經濟企穩的跡象。」

在中美貨幣政策分歧擴大的背景下，債券投資者也被吸引到中國。

宏利投資管理（Manulife Investment Management）的高級投資組合經理陳佩表示，在加息周期中，債券市場通常表現不佳，但在中國，我們看到貨幣政策寬鬆周期才剛開始」，她預計會有更多的降息。中國的「通脹疑慮不像其他國家那樣令人擔憂」，其債券是一個很好的對沖工具。

相比之下，國際金融協會（IIF）表示，流入中國以外新興市場的外國資金已「戛然而止」。

2021年12月，中國以外的新興市場遭受了96億美元的資金外流，而中國為流入101億美元。中國股市吸引到125億美元資金流入，成為主要的新興市場資金流入目的地。

對於中國以外的新興市場，IIF在最新資本流動追蹤報告中稱，「我們認為前景惡化，主因Omicron變種病毒，以及對美元走強和美國升息的預期，市場認為中國的反彈速度要快於其它新興市場。」