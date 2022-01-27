外匯基金去年投資回報1705億元　港股投資蝕210億元

外匯基金公布截至去年12月底全年投資回報，金管局指出去年外匯基金投資回報為1,705億元，按年減少27.69%，為3年來最低。其中債券投資回報124億元，股票投資回報為474億元，外匯投資回報為168億元，又指出截至去年9月底，長期投資回報為939億元。

外匯基金又指出，去年來自海外股票投資回報為684億元，惟港股投資為210億元。

外匯基金去年投資組合回報率為3.7%，支持組合回報率為0.4%。

金管局總裁余偉文指出，截至去年9月底，長期投資組合已投資總額為4,962億元，而已承擔卻未提取總額為2,296億元，年化內部回報率為15.3%。

在談及今年投資市場展望時，余偉文指出持續的通脹及主要央行的貨幣政策成關鍵，倘通脹較預期更持久，環球央行加快加息步伐，或引發資產波動。過去歐美股市大幅上升，資產價格去到「幾高」的水平，惟企業盈利增長放緩，且新冠變動病毒仍然存在。他進一步指出今年投資環境續不明朗，投資氣氛或逆轉，債息上升，均為外匯基金帶來挑戰。

被問及今年表現，余偉文則稱「好難講」，強調外匯基金是長期投資，應從長期角度去觀察。