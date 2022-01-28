港交所半日瀉逾4%　遭花旗降級至沽售　分析師：短期或跌至呢個位

撰文：黃文琪
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年初至今，港股成交延續去年第四季的低迷交易情緒，日均成交額為1,310億元，港交所（0388）難免受累，近日更遭大行齊降評級及目標價，股價半日瀉4.17%，報436.4元，成交額20.71億元。分析師認為，由於市況不明朗，且銀行股更吸引，港交所投資價值大減，短期股價或跌至420元以下。

花旗：降港交所評級至「沽售」

花旗發布研究報告稱，將港交所評級由「中性」下調至「沽售」，目標價由435元下調8%至400元，並將2021至24財年每股盈利預測在正負3%以內，但2022至23年盈利預測低於9%左右。

報告提到，港交所在每股盈利及股價展出顯著的脫鉤，共識向下的每股盈利預測但並未導致股價下跌。自2021年年中左右，港交所的股價達到頂峰，市場普遍認為每股盈利預測下調約10%後。但港交所股價卻保持韌性，在450元附近進行有彈性波動，這或與長期投資者看好港交所成為首選離岸融資中心的長期趨勢。

不過，花旗認為，投資者可能忽略了政策風險，又指出隨著更多新經濟和科技股在港交所上市，港交所股價與恒生科技指數呈正相關，投資者預計科技股的結構性交易速度會更高。

另外，該行指，美國利率改變，在利率上升周期中，看好中銀香港（2388）及滙豐（0005）。

花旗發布研究報告稱，將港交所評級由「中性」下調至「沽售」。（資料圖片）

瑞信料港交所上季盈利下降

瑞信發表研究報告指，港股去年第四季日均成交量達1,260億元，按季下降24%，主要由於流通量及平均市值下降。預計港交所第四季收入將按年下滑6%至48億元，而稅後淨利潤將按年下跌12%至26億元，低於市場預期23%。

瑞信表示，上市公司復甦較預期慢，加上市場情緒不樂觀，因此將2022財年日均成交預測從1,630億元下調至1,510億元。

瑞信認為，MSCI中國A50期貨、SPAC、ETF通等措施已反映在港交所目前的估值中，投資者對香港市場是否能吸引大量新股感到擔憂是合理的。該行將港交所的目標價從534元下調至502元，並將投資評級由「跑贏大市」下調至「中性」。

黃敏碩認為，由於市況不明朗，且銀行股更吸引，港交所投資價值大減。（資料圖片）

分析師：港交所或跌至420元

對於港交所今日下挫，寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩表示，去年許多新經濟股大跌，市值縮小，即使現時交投活躍，但成交金額亦少，再加上大市低迷，不少打算上市的公司都推遲計劃，令港交所收入大減。

黃敏碩又指，由於聯儲局加息，港交所處於的金融板塊中，銀行股更加吸引，可謂是「珠玉在前」，自然削弱港交所的投資價值。對於投資者而言，他料短期內市況不佳，恒指有機會下試23200點，屆時港交所股價進一步受壓，或跌至420元以下。

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