Playtech股東否決澳洲老虎機大王要約　反對票達45%

澳洲「老虎機大王」Aristocrat擬溢價近六成吞併英國上市的博彩科技公司Playtech，惟要約遭Playtech股東否決，僅55%股東投票支持，少於要求的75%。

收購方案告吹後，Playtech股價並無急挫，收市報580.81便士，升0.66%。Playtech稱，公司會考慮其他方案，惟無進一步解釋。

去年10月，Aristocrat提出以每股680便士現金全購Playtech，較交易宣布前一個交易日溢價58.4％，意味公司總市值達到20.72億英鎊﹙約216億港元﹚。惟其時，持有Playtech 4.97%的主要股東Gopher Investment已提出反對收購的聲音，更向Playtech掟出另一個要約方案，但未知細節。翻查資料，Gopher Investment隸屬於以香港為基地的TTB Partners，其創辦人正是滙豐前大班龐約翰（John Bond）的兒子Jonathan Bond。

據Sky News本周三﹙2日﹚報道， TT Bond Partners可能已就收購提出要約。

這場收購戰，之所以引起香港投資者關心，原因之一是其股東陣容極有「港味」，包括包括股壇猛人莊友堅妻子羅琪茵、「仙股大王」孫粗洪、國際娛樂（1009）主席蔡朝暉，以及神秘富豪兼賭業大亨Tang Hao。他們一正無公開表態是否支持Aristocrat的要約。

上述4名股東連同Gopher的持股加起來剛好超過兩成。

詳細報道：澳洲老虎機大王購英賭業股 遇香港股壇高手 賭局揭盅前夕陷膠著