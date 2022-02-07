阿里巴巴突申註冊10億份ADS　花旗﹕大股東軟銀或減持部份持股

阿里巴巴﹙9988﹚申註冊10億份ADS，方便寄存普通股，有分析指或代表公司部署配股。

阿里巴巴今早低開2.49%，報117.4元，其後曾低見114元，跌幅達5.3%，最新報114.9元，跌4.6%。軟銀則升2.6%，收市報5,350日圓。

阿里巴巴周五公布，已向美國證券交易委員會（SEC）申請額外註冊10億份ADS（美股存託股份），每股存託股份代表8股普通股，每股面值0.000003125美元。今次公告所提及的是註冊股份，而非增發股份，方便日後把普通股轉為ADS。

阿里巴巴註冊大額ADS，規模之大實屬罕見。艾德證券期貨董事陳政深亦認同比較少見，不排除有可能方便公司部署日後配股，但不可能把全數10億股ADS發行配售，「一定唔會配晒，市場都食唔晒」。

大行花旗則認為或反映出作為阿里大股東的軟銀，有可能出售部份持股。

花旗指出早於阿里上市前，軟銀已是投資者，因此其持股一大部份屬未登記ADS。該行計算軟銀持有阿里53.9億股普通股，相等於6.7376億份ADS或阿里的24.8%股份。

花旗又指出阿里在向SEC提交的文件中指出，將持有公司未在SEC登記的股票股東獲得減持靈活性，又指出今次登記亦有可能為滿足公司為向員工股權激勵計劃發行新股的需要。