正榮地產及正榮服務稱營運正常　續照常開展業務　股價今早仍下跌

正榮地產（6158）及同系的正榮服務（6958）於上周五（11日）午後股價大跌。正榮地產今日（14日）發公告，指出注意到當日公司股份及離岸債成交價下跌及成交量增加，其或許歸因於互聯網上刊發關於公司控股股東歐宗榮及/或其離岸債務證券的若干報章。

正榮地產澄清有關報章屬不實報道，明確保留向對不準確信息負有責任的作者﹑媒體及各方追究法律責任的一切權利。

正榮地產又指出，謹此提醒股東及其他投資者理性對待非公司官方公布的任何資料，並切勿依賴任何有關公司消息的市場謠言。公司指出作出有關查詢後，董事會確認公司營運正常，繼續照常開展其業務，又指出管理層正密切監察情況及市場發展，及整體流動資金，將遵照適用法律及法規刊發進一步公告，以避免其證券出現虛假市場，或倘公司獲悉與業務﹑經營及/或財務狀況有關的任何重大發展，將刊發進一步公告。

正榮服務的公告亦指出，公司業務正常，繼續照常開展其業務。

雖然兩間公司已發指出業務正常，但是今早股價仍未止跌，正榮地產最新報1.16元，跌5.7%；正榮服務最新報1.65元，跌4.6%。