上月打工仔愛港股基金　 美股基金卻錄走資　亞洲市場獲專家看好

上月美股大跌，反而去年跑輸全球的港股卻，反映出港美股市走勢繼續背馳。打工仔亦適時對強積金組合進行調整，將部份資金從美股基金撤出，亦有部份資金流入港股基金。



強積金顧問駿隆指出，上月共有5.3億元資金淨流入港股基金，歐洲股票基金及大中華股票基金，則分別獲2.54億元及2.29億元淨流入。不過最受歡迎為強積金保守基金，獲9.39億元淨流入，而預設投資策略—核心累積基金獲4.54億元淨流入。

美股基金在上月卻出現淨流出，金額達到6.16億元，而80%至100%股票基金亦錄得5.5億元淨流山。另一方面，美國國債債息在通脹高企及預期聯儲局加息情況下上揚，資金從環球債券基金錄得2.85億元淨流出。

從上月強積金表現，亦可以反映出打工仔轉倉策略是否正確。上月多隻與恒指或港股相關的基金，均錄得正回報1.9%。反而萬全一隻美股基金，在上月錄11.9%負回報。不過表現最差的基金為宏利MPF歐洲股票基，負回報13.9%。

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，成員於 1 月大約有9億元資金流入固定收益，建議強積金成員在調整強積金計劃時，應考慮較長線的投資年期，而非短線波動。除了應了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

鍾建強看好亞洲區經濟前景

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強指出，上月各基金的資金流向屬合理。隨著美國聯儲局立場已變得相當鷹派，未來加息已無懸念，自然不利債市；美股大方向是下跌，周二反彈因受到俄烏局勢緩和帶動，可是地緣政治局勢變化瞬間出現變化。若3月聯儲局決定加息，美股亦受累。

相比之下，他較看好亞洲股市特別是大中華市場，因在疫情後區內經濟表現較理想，亦建議打工仔可以將強積金放入相關基金。

不過他亦補充若高通脹壓力在供應鏈改善下緩和，美國加息步伐亦不會過急。