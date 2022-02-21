疫情｜滙豐及中銀有員工確診　合共28間分行即日起暫停服務

本港疫情相當嚴峻，再有本地銀行因有員工確診，多間分行暫停營業。其中滙豐（0005）宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，11家分行由即日（2月21日）起暫停服務，直至另行通知 。

有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已 要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

以下行分行於即日起暫停營業：

滙豐表示，如有任何分行服務或相關事宜查詢，個人客戶可致電或 WhatsApp 至 22333000。如有需要，客戶可聯絡衞生防護中心(熱線 2125 1111 / 2125 1122)。

該行建議客戶使用流動理財、網上理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機，24 小時全天候處理銀行事務。

員工初確診 中銀香港17分行暫停

另一邊廂，另一本地大型銀行中銀香港亦有多家分行因員工初步確診新型冠狀病毒而要暫停營業。

該行最新通知客戶和公眾人士，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，該行部分分行將由今日﹙21日，星期一）起暫停營業，直至另行通知。

涉及分行包括：赤柱分行、上環皇后大道西分行、軒尼詩道 409 號分行、雲咸街分行、旺角銀高國際大廈分行、竹園邨銀行服務中心、藍田分行、大有街分行、爵祿街中銀理財中心、彩園廣場分行、隆亨邨分行、將軍澳廣場分行、粉嶺中心分行、祈德尊新邨分行、沙田第一城分行、長發邨分行，以及東港城分行。

中銀香港補充，該行將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。有關分行的所有員工均嚴格遵守本行防疫措施的要求，包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。該行會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫，全力配合做好防疫工作。

另因應防疫工作的需要，由即日﹙21日﹚起，該行元朗恒發樓分行、深井分行、花都廣場分行，以及沙角邨分行將暫停服務，直至另行通知。

18分行今恢復營業

此外，中銀香港又稱，早前暫停營業的部分分行將由即日﹙21﹚起恢復營業，有關分行包括：中環永安集團大廈分行、鰂魚涌分行、馬頭圍道分行、觀塘廣場分行、土瓜灣分行、奧海城分行、長沙灣道 194 號分行、中港城中銀理財中心、堪富利士道分行、九龍廣場分行、美孚萬事達廣場分行、上水分行、天水圍分行、荃灣青山道中銀理財中心、荃灣青山道分行、屯門市廣場分行、屯門花園分行，以及屯門新墟分行。而因應員工確診而暫停營業的分行已徹底清潔及消毒，分行員工亦已接受檢測，結果均為陰性。該行已在分行採取防疫衞生措施，進入分行的客戶須量度體溫及佩戴口罩，並實施特別的客戶分流及排隊安排。