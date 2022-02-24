渣打中國與深圳市天使投資引導基金簽署戰略合作協議

渣打銀行（中國）與深圳市天使投資引導基金管理有限公司簽署戰略合作協議。雙方將在跨境金融、資金托管、生態建設和推動渣打銀行（香港）與深圳天使母基金管理公司設立天使子基金等方面開展全方位且深入的合作，以攜手共建大灣區中小科創企業孵化生態系統。

根據協議，雙方將依托各自優勢資源，遵循市場化原則建立全方位、多層次的戰略合作夥伴關系。同時，雙方將探討國際化跨境金融服務的合作，通過聯動關聯機構，涵蓋境內外資金托管、貿易融資、項目融資、銀團貸款、債券的發行與承銷等業務，以及渣打創投香港創新實驗室推介深圳創新創業優勢等服務。

渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟表示，渣打非常高興能與國內規模最大的天使投資類政府引導基金合作。粵港澳三地的科創企業數量龐大且高度集中，他們的發展壯大，離不開金融的支持。渣打將充分發揮國際銀行的優勢和經驗，與深圳天使母基金一起，依托大灣區獨特的區位優勢，共同推動構建多元化、跨區域、國際化的科技創新投融資體系，支持更多中小型科創企業成長為具有全球競爭力的標桿企業，助力大灣區國際科技創新中心的建設。

深圳天使母基金管理公司總經理李新建表示，深圳天使母基金圍繞「子基金投資、直投、生態運營」三大主要業務，致力於聚集好機構、投出好項目、創建好生態。渣打中國是首家與深圳天使母基金簽署戰略合作協議的外資銀行，深圳天使母基金即將與渣打香港的合作將有利於吸引更多具有國際影響力的優質機構來深聚集，投出更多戰略性新興產業和未來產業的優秀項目，創建更好的有利於天使投資行業和初創期企業發展的生態環境。