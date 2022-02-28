俄羅斯被踢出SWIFT系統　華爾街大行警告：將破壞美元霸權地位

受俄烏緊張局勢影響，當地時間2月27日，美國、歐盟（EU）、英國、加拿大等西方國家決定把眾多俄羅斯銀行排除出SWIFT（環球銀行金融電信協會）國際結算系統。這一被稱作「金融核彈」的制裁措施引發關注，華爾街大行警告稱，把俄羅斯逐出SWIFT會引發反效果，將破壞美元霸權地位。

《彭博》周一（28日）報道，包括摩根大通及花旗集團在內的華爾街大行向美國總統拜登（Joe Biden）政府及美國政界警告，把俄羅斯逐出國際支付系統SWIFT將導致廣泛後果，損害全球經濟及影響作為懲罰俄羅斯的目標，並建議採取其他制裁方式。

報道稱，有關銀行傳達警告訊息，若把俄羅斯逐出關鍵全球系統會引發反效果，推升通脹及令西方擬針對金融交易所作的監察被隱藏，同時可能鼓勵發展SWIFT以外的支付系統，最終破壞美元霸權地位。

報道亦指，其他國際業務較少的銀行支持把俄羅斯逐出SWIFT的建議，認為這是後果可控的操作。

中信建投﹕或加快人民幣國際化進程

《路透》周日（27日）援引中國券商中信建投的研報稱，俄羅斯被踢出SWIFT系統對中國影響有限，且可能加快人民幣國際化進程。

研報稱，對俄禁用SWIFT可能導致中國銀行與俄金融機構間支付清算產生障礙，影響中俄進出口貿易，國際能源價格上漲亦可能對國內造成波動。但中國與俄羅斯在冬奧期間達成15項合作協議，將穩定中國能源供應，併為人民幣跨境支付創造新的機遇。

俄羅斯被踢出SWIFT系統的同時，美國及其歐洲夥伴國還表示，將對俄羅斯央行施加限制，以限制其支持盧布的能力，此舉可能會限制普京（Vladimir Putin）對其6,300多億美元國際儲備的使用。

公開資料顯示，SWIFT國際結算系統創建於1973年，總部設在比利時首都布魯塞爾，主要職能是在全球銀行系統之間傳遞結算訊息。

全球擁有眾多金融機構，國家間的標準又存在差異，國內金融機構與國外金融機構打交道時，SWIFT就是目前國際上傳遞金融訊息的一個主要渠道。