美億萬富翁投資者：金融市場對俄烏衝突反應過度　通脹才是大問題

美國億萬富翁投資者卡爾·伊坎（Carl Icahn）認為，金融市場對俄烏衝突的反應過度，通脹才是真正的問題。

《新浪財經》周三（2日）報道，伊坎在周一的一次採訪中表示：「市場可能對烏克蘭發生的事情反應過度，但我不認為這是我們的問題。我們真正面臨的問題要嚴重得多，那就是通脹。」

今年1月，美國消費者價格指數（CPI）按年上漲7.5%，為40年來最大漲幅。熾熱的通脹已經促使美聯儲準備在今年提高利率。

伊坎說：「我認為這是我們必須應對的。我在70年代經歷過，要把精靈放回瓶子裏並不容易。」

他說：「最終，它會困擾我們——但我不能告訴你什麼時候。」伊坎表示，任何試圖預測市場確切時機的人都是在浪費時間。

俄烏衝突的爆發促使一些分析師考慮美聯儲是否會重新考慮其在加息和削減債券購買方面的立場。此外，旨在切斷俄羅斯與全球金融體系聯繫的制裁措施，可能會讓俄羅斯的石油出口商無法獲得資金，進而導致消費者的能源價格上漲。

但伊坎淡化了西方制裁俄羅斯的影響，暗示這不會摧毀市場，通脹才會。

伊坎表示，他不想成為市場危言聳聽者，因為沒有人能準確預測大規模拋售何時會發生，但他警告稱，目前的環境正朝着這種情況發展。

伊坎說：「從宏觀的角度來看，如果你以前經歷過這種情況，你現在就會意識到，在這一點上，我們有點處在懸崖邊上。」

「不過，什麼時候可能發生呢？可能是三年，也可能是五年。」「俄烏衝突是一個催化劑，但我認為我們應該能夠渡過這個難關。」