疫情｜HKTVmall稱人手短缺　面臨營運壓力　已付款訂單或被取消

第五波疫情嚴峻，政府有意在本月進行全民強檢。市民關注期間會否需要禁足之餘，亦擔憂家中糧食不足，不少超市商戶出現搶購潮，超市貨物被一掃而空。若然想網購「補倉」，似乎亦有一定難度，因為有超市網購平台要客戶排隊，另有網購平台指出因人手短缺等問題，已客戶付款訂單有可能被取消。



HKTVmall﹕正面對前所未有營運壓力

香港科技探索 （1137）旗下HKTVmall表示，由於疫情嚴峻，確診人數急升，平台正面對前所未有的營運壓力，全體上下已竭盡全力維持營運，包括抽調辦公室同事支援貨倉和前線人員，但面對前線人手極度短缺、供應商及商戶未能供貨、物流夥伴服務暫停，以及尚待公布的全民強制檢測、停市停工及禁足安排等無法控制的因素，預期已付款的訂單有可能被取消，將盡力早作通知，期望客戶理解。

（HKTVmall網頁截圖）

早前HKTVmall已在Facebook上發帖文，指出因前線人手極為緊張，希望聘用大量兼職，個別職位日薪更高達2,000元。

百佳﹕未來12日送貨期已滿額

至於長和（0001）旗下超級市場百佳，其網頁表示很抱歉目前網站十分繁忙，未來12天的送貨日期已滿額，新的送貨時間將於每日早上11時更新。 而店取易服務亦暫停至另行通知。