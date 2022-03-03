港匯跌至逾2年低位　大和賴志文看淡前景　料美加息後將跌至7.85

俄烏兩國正在交戰，戰火引發投資者避險情緒，傾向將資金泊入美元，推動美匯指數近期企穩97水平。加上聯儲局主席鮑威爾已明言支持本月加息0.25厘，同時本港疫情持續惡化。種種因素皆拖累港匯轉弱，兌美元今日更一度低7.1851，為自2019年12月以來低位。有分析師更指出，港匯有機會最快在美國聯儲局宣布加息後一周，便回落至7.85弱方兌換保方水平。



港匯最新報7.8142。港元拆息輕微回落，亦不利港元匯價。1個月拆息最新報0.22679厘，跌0.32點子。隔夜息則報0.5512厘，跌1.24點子。不過1個月港元拆息與同期美元拆息相差，卻處於弱勢，最新為負0.0078厘。

據《彭博》報道，港匯近期處於弱勢，並觸及逾2年多低位，同時據期權隱含波幅反映出在今年第2季末，港匯兌美元將觸及弱方兌換保證。

聯儲局主席鮑威爾已指出，會支持本月當局在3月的議息會議加息0.25厘。（資料圖片）

報道更指出對於港匯前景，大和及美銀這兩間大行均看淡。美銀及大和指出，受到聯儲局加息影響，港元資產吸引力下降，年內港匯將會跌至7.85水平。同時政府的防疫政策，將會促使本港首季經濟出現收縮，讓港匯弱勢加劇。

報道引述大和資本市場首席經濟師賴志文指出，只要聯儲局啟動加息，預料一周後港匯將跌至7.85，又指出最大型的波動尚未出現。

在聯繫匯率制度下，港元需要美元支持。目前本港銀行體系仍有充裕資金，因此資金成本低企。可是美國聯儲局己鐵定加息，對港元資產吸引力帶來影響。報道指出，上月港美之間3個月息差為2019年以來最大，而一年期遠期港匯亦下跌。

早前港元兌人民幣離岸價跌至近4年低位。（資料圖片）

報道亦引述美銀分析師張俊謙予投資者的摘要內指出，美國加息及本港進一步收緊防疫措施，將會導致本港貸款增長及樓價轉弱，又預期至今年第4季時，港匯兌美元將跌至弱方兌換保證水平。

不單止港匯兌美元處於弱勢，兌離岸人民幣亦跌至近4年低位，而港股亦跌至近2年低位，皆反映出投資者信心相當薄弱。結合現時的防疫政策及美國即將加息，賴志文更認為在目前的經濟周期下，不排除資金會進一步流出本港。