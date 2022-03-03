滙豐終止五連跌　專家料弱勢未改　俄烏局勢持續構成兩大打撃

大象滙豐（0005）過去半個月來股價拾級而下，首先是兩度嘗試重上60元大關無功而回，繼而受到烏克蘭戰局、俄國受西方金融制裁的發展所困擾，令股價一度創下五連跌，回落至51元左右。隔晚聯儲局主席鮑威爾表明傾向支持本月加息0.25厘，令到美長債債息回升，滙豐跟隨反彈收市升4%連日跌勢喘定。



不過，面對市場對美國加息預期開始出現分歧，以及要應對俄國銀行遭西方制裁所引發的交易成本上升等連鎖效應，專家相信國際銀行股短線股價維持弱勢。



利淡因素一：聯儲局加息步伐料放慢

首先，對國際銀行股息差收入影響最關鍵的，是美國的加息時間表。由於俄烏局勢引發油價及股債金融市場大波動，國際油價衝上110美元大關，登十年高位，市場料加劇全球通脹，現時美國通脹已經創四十年來新高，本周聯儲局主席鮑威爾出席聽證會，公開表示傾向支持今個月加息25個點子（即四分之一厘）。

鮑威爾公開發聲 傾向支持今個月加息四分之一厘。早前市場曾預期聯儲局加息幅度會更高。（資料圖片）

鮑威爾公開發聲 傾向支持今個月加息四分之一厘

對於未來的加息步伐，鮑威爾表示，如果高通脹持續，美聯儲不排除採取更積極的行動，「在某次或多次會議一次性加息50個基點」。然而，他仍然堅持「美國的通脹率會在年內回落」的觀點。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，鮑威爾的言論，大致是印證了市場預期，今個月將會啟動疫情後首次加息。不過，從加息的幅度看，今次鮑威爾表明是希望加25個點子，市場會認為聯儲局的加息步伐「無咁多，無咁快」，因此對國際銀行股的估值及息差預測，亦會跟隨調整，不會如同以往一樣進取，是導致一眾銀行股股價下跌的原因。

現時市場對今年美國的加息次數預測已經轉變，最新下調至5次。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員此前預計聯儲局今年加息7次，但面對俄烏形勢的不確定性，最新的定價預期加息5次的機會較高。

歐美日前宣布將俄羅斯部分銀行排除在環球銀行金融電信協會支付系統（SWIFT）以外，瑞信指會造成國際銀行體系資金缺口。（AP）

利淡因素二：俄銀行遭制裁 推高國際結算成本

對國際銀行股的第二個利淡因素，是烏克蘭戰事觸發歐美對俄羅斯實施金融制裁，然而國際間的能源及大宗商品買賣仍在持續運作，俄羅斯亦有向西方國家出售石油，在最新制裁下，國際銀行要處理相關交易時，不論是結算成本、或是時間將會明顯拉高。

歐美日前宣布將俄羅斯部分銀行排除在環球銀行金融電信協會支付系統（SWIFT）以外，最新俄羅斯最大的銀行Sberbank（俄羅斯聯邦儲蓄銀行）於周三（2日）宣佈，將退出幾乎所有歐洲市場，原因是西方的制裁導致大量現金外流，員工和財產受到威脅。消息影響下，Sberbank在倫敦交易的存託憑證於周三曾暴跌95%，價值已接近0美元。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，國際銀行涉俄的交易要付出額外成本，倡換馬至本港銀行股。（訪者提供）

瑞信指制裁俄國銀行 造成國際銀行體系資金缺口

今次制裁俄國銀行，對國際銀行體系亦同樣造成深遠影響，將導致國際銀行體系出現逾期結欠及巨額透支。瑞信策略師波薩爾（Zoltan Pozsar）的研究報告指出，資金缺口將促使主要央行增加提供流動性，尤其是聯儲局有需要重啟向市場提供美元的每日操作，意味聯儲局很大機會在3月加息前，擴大資產負債表。同時，警告制裁措施可能會擾亂全球貿易，損害西方國家利益，呼籲主要央行應做好準備。

國際銀行涉俄交易要付出額外成本 林樵基倡換馬至本港銀行股

林樵基認為，現時歐美國家對俄羅斯的銀行業實施制裁，不過未有對能源業進行制裁，俄羅斯仍然可以在國際市場上出售石油及大宗商品，問題是如何處理涉及的外幣交易，當中的結算及定價機制改變，會令到國際銀行付出額外成本會處理，需時甚長。因此會對國際銀行構成壓力。認為短期國際銀行股股價會繼續呈弱勢，建議投資者可以換馬至本港銀行股，因為不會涉及對於俄羅斯相關的國際結算成本問題。