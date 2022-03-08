金價曾升穿2000美元關　全球最大黃金ETF持倉單日大增8.42噸

國際金價每盎司一度漲破2,000美元，創2020年9月以來新高，現處1984美元水平。金價造好之時，全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加8.42噸，當前持倉量為1062.7噸。

媒體引述世界黃金協會表示，今年2月，全球黃金ETF吸引了353噸的淨流入（約21億美元，佔資產管理規模的1.0%）。北美和歐洲的資金流入幾乎各佔一半，延續了西方市場今年迄今的增長勢頭，遠遠超過了亞洲的資金流出。因為俄烏衝突加劇了市場波動性和不確定性，避險需求蓋過了名義收益率上升和美元小幅走強的影響。

由於近期強勢的表現，市場對於黃金的走勢，逐漸轉向好倉。

招商證券認為，當前全球通脹高企，主要大宗商品上行明顯，行情已經蔓延至黃金。黃金或從避險需求逐步演化為滯脹風險及美聯儲貨幣政策預期邊際放鬆帶來的長牛。

高盛指出，黃金最重要的兩個驅動因素是「恐懼」（投資需求的驅動因素）和「財富」（新興市場購買力的驅動因素）。雖然美國的實際利率通常是恐慌情緒的晴雨表，但在貨幣刺激期間，其信號能力在經濟周期的後期會失效。相反，在那種情況下，市場對衰退風險的評估會是衡量恐慌情緒更好的指標。

基於美國經濟放緩的預期和市場對經濟衰退擔憂的加劇，高盛預計，到2022年底黃金ETF的增持量將增長至每年300噸。同時，新興市場以美元計價的GDP預計將增長10%，高盛認為，黃金12個月後的價格將為2150美元/盎司。