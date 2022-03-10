烏克蘭局勢｜Sony停止在俄國出售PS遊戲機　多家企業已停當地業務

俄羅斯入侵烏克蘭引發多國採取制裁行動，包括美國政府宣布禁止俄國能源入口，同時部份企業亦宣布暫停在俄國業務。繼麥當奴後，日本電子產品生產商Sony，宣布已停止於當地出售Playstation遊戲機及軟件。

據《CNBC》報道，Sony的決定為目前電子遊戲行業迄今最具破壞性，因Playstation在當地銷售量一直處於主導地位。目前當地玩家已難以增加遊戲數目，更無法購買本已非常難獲得的Playstation 5。

在此之前Sony的同業任天堂亦已宣布，其網上銷售業務已暫停向俄羅斯提供服務。

麥當勞已關在俄分門店

除卻Sony及任天堂外，多家歐美企業亦暫停在俄國業務，其中自1990年已莫斯科開設首家分店的麥當勞，已宣布關閉當地850間門店，惟會繼續向6.2萬名在俄國的員工支付薪酬。

連鎖咖啡店星巴克﹑美國兩大飲品生產商﹕可口可樂及百事亦先後宣布停止在該國業務。

飲食企業以外，不少奢侈品生產商同樣關閉在俄國業務，當中包括蘋果。

此外隨著盧布價格大跌，當地不少居民前往購買奢侈品。勞力士及擁有Cartier等多個品牌的歷峰集團，則宣布暫停向當地供貨。