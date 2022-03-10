太古去年轉賺33.6億元　太古A派第二次中期股1.6元

太古A（0019）及太古B（0087）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為33.64億元，轉虧為盈，基本溢利為53億元，轉虧為盈，經常性基本溢利為48.85億元，轉虧為盈。

公司指出太古A第二次中期息為1.6元，太古B第二次中期息為0.32元，全年派息分別為2.6元及0.52元。

太古指出，去年持續採取專注發展地產、飲料及航空三大核心部門的策略。這些業務都具備優越的條件，足以掌握其核心市場消費開支增長所帶來的機遇。儘管航空部門目前面對新型冠狀病毒疫情的挑戰，然而公司認為這三大核心部門前景亮麗，亦增加對中國內地醫療保健業務的投資。

地產部門有多個令人振奮的投資計劃正在籌劃中，包括不久前宣佈在西安的一項人民幣70億元的投資。該項目位於碑林區小雁塔歷史文化片區，將是在中國內地第七個以零售為主導的綜合發展項目。

太古可口可樂表現強勁，年內繼續實現其核心策略，並大力投資於生產資產、物流基建、數碼創新及銷售設備，以支持未來的收益增長及提升營運效益。

航空方面，儘管疫情仍然嚴重影響國泰航空的業務，但該公司採取了果斷的行動，以較低的成本基礎創造更集中和更具競爭力的業務，為疫情後的復甦作好準備。

年內，太古先後投資於深圳一家提供優質服務的私營醫院，以及上海一家專門提供心血管科服務的醫療保健機構。此兩項投資均包括在集團為發展中國內地醫療保健業務而計劃撥出的長期資本開支中。

太古亦宣佈出售太古海洋開發集團，加上早前已出售集團於香港聯合船塢集團的權益，我將不再營運任何海洋服務業務，該等業務多年來一直錄得虧損。此舉符合集團減少非核心資產及實現資金再循環的策略，以專注在大中華區及東南亞發展具有強大增長機遇的核心業務。

料太地未來10年斥1000億元發展項目

公司指出，預計太古地產繼續會有不俗的表現，尤其於中國內地，憑藉太古里和太古滙的品牌優勢，應有重大的發展潛力。

太古地產擬於未來10年投資超過1,000億元進行多個籌劃中的發展項目，其中超過一半的資金擬投資於中國內地，在一線及新興一線城市重點發展以零售為主導的綜合發展項目。三分之一的資金將投資於香港，用以擴充和優化太古坊及太古廣場。公司亦善用本身擁有的優質住宅品牌，積極在各核心市場發掘更多住宅買賣項目的機會。