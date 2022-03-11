科技股爆小股災　科指曾插近9%創面世新低　專家︰低處未算低

5隻中概股被美國列入「預定除牌名單」，隔晚中概股急瀉，港股方面，今早科技股遭洗倉，拖累科指盤中一度跌395點或8.8%，低見4040點，再創面世以來新低。阿里巴巴（9988）跌近7%，騰訊（0700）跌逾5%，美團（3690）跌超10%，快手（1024）跌超11%，而京東（9618）績後跌近18%。有分析師認為，科技股會進一步尋底，投資者宜待科企績後再作部署。



美《外國公司問責法案》亮劍

今次科技股爆小股災，源自一份中概股或被逼退市的名單。美國證交會（SEC）官網公布一份包括5間中概股公司的名單，包括了百濟神州 （6160） 、百勝中國 （9987） 、再鼎醫藥 （9688） 、盛美半導體、和黃醫藥 （0013） 。SEC於3月8日確定這份臨時名單，這5間中概公司可於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。相關消息拖累隔晚中概股下挫。

截至今日中午，上述四隻在港上市的股票大冧，百濟神州 （6160） 、百勝中國 （9987） 、再鼎醫藥 （9688） 、和黃醫藥 （0013）分別挫8.27%、12.15%、13.23%及14.97%。

中美金融戰再開打，5隻中概股被美國列入「預定除牌名單」。（AP）

黃敏碩：低處未算低

對於5隻中概股被美國列入「預定除牌名單」，終會否被退市，寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩表示「簡直無得估」，市場原本認為美國會加強監管處理數據的企業，但今次竟然針對和黃醫藥等公司，可見政策延伸性擴闊，在美上市的中概股風險大增。而科技股是高估值的「發夢股」，中美政策均不受惠，且京東業績不如預期，更加深投資者憂慮。

黃敏碩續稱，科企前期融資次數多、投資者多，一有風吹草動就率先遭拋售。短期技術層面亦處於弱勢，暫缺反彈動力，可謂低處未算低，投資者可待科企績後，再作部署。

不過，他又指，科技股當中，商湯（0020）是「最硬淨」，沒有在美國上市，並經歷過市場的考驗，尤其是近月俄烏戰爭、美聯儲加息的情況下，股價依然堅挺，預計該股短期內可望7元。