被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥：會評估所有策略選項

5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」 ，包括再鼎醫藥（9688）、百勝中國（9987）、百濟神州（6160）、和黃醫藥（0013）及ACM Research。

和黃醫藥發出公告，指繼公司於今年3月3日向美國證券交易委員會（美國證交會，SEC）呈交 20-F 表格內的年度報告後，誠如SEC在實施該法案時所預期，SEC於3月8日暫定本公司為委員會認定的發行人。

SEC之前估計根據該法案有273名註冊人，可能於2020年的審查中被視為委員會認定的發行人。公司預計當其他在香港和中國其他地區有業務的類似美國上市公司向美國證交會提交年度報告後，該等公司將會被列入在清單內。

根據該法案的現行條款，除非該法案獲修訂將公司排除或 PCAOB 能夠在規定時間內對本公司的審計師進行全面核查，否則公司的美國預托證券將於 2024 年初從斯達克證券市場退市。此外，美國正在考慮立法將非核查年數由三年縮短至兩年。

該集團指，其每份美國預托證券代表五股普通股，在納斯達克全球精選市場上市，普通股獲准在英國AIM 市場上交易，並於去年6月30日在港完成其普通股主板上市。在港、英兩地上市的股份，可悉數與美國預托證券所代表的股份代替或互換。

公司將繼續留意市場發展及評估所有策略選項。