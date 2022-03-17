平保去年少賺29%　派息2.38元人民幣　為華夏幸福資產減值432億元

中國平安（2318）公布截至去年12月底止全年業績，歸屬母公司股東淨利潤為1,016.2億元（人民幣‧下同），按年減少28.98%，歸屬母公司股東營運利潤為1,479.6億元，按年增加6.1%，全年派息2.38元，按年增8.2%。

公司指出，去年壽險及健康險業務規模保費為5,672.28億元，原保費收入為4,902.9億元，保險業務收入為4,940.1億元。年內已賺保費4,791.9億元，總投資收益為1,312.9億元。公司指出去年新業務價值為378.98億元，按年跌23.55%。

公司指出截至去年底，壽險及健康險業務內含價值為8,764.9億元。

財產保險業務方面，原保險保費收入為2,700億元，減少5.5%，已賺保費2,600億元，增加3%，承保利潤為51.36億元，增加145.7%，綜合成本率減少1.1個百分點至98%。公司又指出該業務總投資收益為141.23億元。

去年總投資回報率4%

公司又指出去年總投資收益為1,440.86億元，按年減少27.8%，淨投資收益率為4.6%，下降0.5個百分點，總投資收益率為4%，下跌2.2個百分點。

公司表示，年內盈利下跌與對華夏幸福相關投資資產進行減值計提等調整有關。全年對華夏幸福資產減值432億元，其中股權類減值159億元，債權類減值273億元。減值對盈利影響為243億元，對營運利潤影響73億元。

公司又表示科技業務營運利潤增加14.93%至94.48億元，主要由陸金所多賺36%帶動。