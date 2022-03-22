美國加息｜聯儲局鮑威爾︰做好了5月份加息50基點的準備

美聯儲主席鮑威爾表示，該局準備必要時在下次會議上加息0.5個百分點。其在談到遏制通脹問題時，態度比幾天前的講話更加激進。

綜合媒體報道，聯儲局在上周會議上將基準利率提高25個基點，根據點陣圖預測，委員們的預期中值是今年還會有6次幅度25基點的加息。鮑威爾暗示，在下次5月3-4日會議以及後面的幾次會議上，不排除一次性升息50個基點的可能。

在周一對全國商業經濟協會發表的題為「恢復物價穩定」的演講中，鮑威爾稱，「如果我們得出結論認為有必要在一次或多次會議上把加息幅度提高到25基點以上，我們會這麼做」。

在他結束正式講話後，主持人詢問鮑威爾什麼情況下會令聯儲局在5月份不加息50基點。

他的回答稱，「什麼會阻止我們？沒有」。其補充說，目前尚未做出這樣的決定，但如果經濟數據要求這麼做，聯儲局可能會行動。

他說，「我和我的同事很可能得出的結論認為我們需要採取更快行動，如果事實如此，我們會這麼做」。

在鮑威爾發表講話後，投資者提高了對加息押注。利率期貨市場顯示，聯儲局5月份加息0.5個百分點的概率略高於50%。美國股市走低，美國國債延續跌勢，美元上漲。

L.H． Meyer駐華盛頓經濟學家Derek Tang說，「他不想再給人一種聯儲局行動太慢的感覺，他試圖趕到前面去。我們本來傾向於會在6月加息50個基點，但這次講話可能讓時間提前到來5月。」

預計2023年該利率將升至2.8%，超過2.4%左右的中性水平。

鮑威爾說，「如果我們確定需要以非常規的力度來緊縮貨幣政策，即使利率要超過中性水平並達到限制經濟增長的程度，我們也會這麼做」。」

鮑威爾重申和闡述了他上周在新聞發布會上的諸多重要觀點。他表示，俄烏局勢正在抬高食品，能源和其他大宗商品的價格，令已經高企的通脹變得更加火熱。

他說，聯儲局通常會關注事件驅動型的大宗商品價格衝擊。但這一次不一定是典型的。

鮑威爾稱，「長期高通脹推動長期預期達到令人不安高位的可能性上升，這意味着委員會有必要像我之前描述的那樣迅速採取行動」。

通脹風險

這些言論表明，在鮑威爾看來，通脹對經濟造成的風險要大於消費因為燃油成本高企及其他不確定因素給經濟帶來的下行風險。

鮑威爾形容美國經濟「非常強勁」，可以承受更高的利率。 聯儲局官員上周預測今年經濟增長2.8%，但俄烏局勢給他們的預期帶來了新的風險。

決策者們表示，有關何時以及如何迅速縮表的討論仍在進行中，但預計很快就會做出決定。關於這個問題，鮑威爾重申了上周記者會上的評論，稱削減資產負債表的行動「可能最早在下一次5月份會議上開始，但現在我們還沒有做出決定。」

鮑威爾表示，決策者不再認為供應鏈問題會有明顯緩解，正在尋找通脹方面的「實際進展」以作為利率決策指引。

儘管鮑威爾的言論聽起來頗為激進，但他表示，其仍然樂觀認為經濟可以軟着陸，達到較為可持續的增長水平。

「軟着陸」

鮑威爾稱，「在美國貨幣政策歷史上，軟着陸或至少是偏軟着陸的現象相對較為普遍，但我要補充一句，沒有人認為在當前環境下實現軟着陸是件簡單事情」。